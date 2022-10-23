Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Сгорела очень быстро: найденную в горах изуродованную до жути Боню не удалось спасти
"Больше не существует": Растерзанную разъяренными украинцами Земфиру похоронили на Кипре
Нарушается работа головного мозга: Татьяна Тарасова находится на грани жизни и смерти
В браке поставлена точка: Николаев не дождался ребенка от сосущей жены
партнеры
Воскресенье
23 октября
Лента новостей
18:10
Уедет на нары? Тихушник Витас отдубасил важную шишку в жестокой драке
17:48
Не может говорить и пить: из разбитой раком Заворотнюк выдрали часть тела
17:21
"Она замечательная": свинтивший от жены Якубович откровенно о романе с молоденькой коллегой
16:24
Нагадившую россиянам жену иноагента Пугачеву облизали с ног до головы: Желание отомстить
16:14
Разродившаяся Подольская показала миру своего малютку: Так похож на папу
15:34
Разъяренный Михалков с отвращением плюнул в "дегенерата" Милохина: Овощ безграмотный
15:18
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
14:59
Военный самолет упал на дом в Иркутске: что известно о трагедии
14:17
В белых одеждах: пропавшую Ротару обнаружили на кладбище
13:55
Болезнь скрыть не удалось: страшный секрет Малахова стал достоянием общественности
12:43
"Прости, мне так больно": бросившая мужа Ковальчук поставила точку в разводе
12:34
Оставшаяся без мужика Бузова плачется из-за покрывшейся плесенью промежности: Что такое секс
11:18
Уколы в живот и лекарства: расплывшейся брюхатой Орловой подписали смертный приговор
09:58
Пороки, желания и страсть: Михайлов рассказал удивительную историю большой любви
08:31
Как легально закрыть двор от проезда машин
06:24
Дарья Мороз удивила рецептом семейной закуски: Баклажанная мазюка
04:10
Самые популярные новогодние туры по России
02:33
Как начать копить деньги: простые советы от экономиста
01:11
"Элегантное создание": кот-экстремал стал звездой Сети
00:17
День Евлампия: народные приметы 23 октября 2022 года
22:31
"Я хотела быть его женой": подруга Киркорова откровенно о свадьбе с артистом
21:10
Из пухлой тетки в стройную леди: как преображалась Лариса Долина
20:24
"Грандиозный проект": одиночку Пересильд подозревают в беременности
19:07
"Похожий на солнце": рецепт сырного пирога от Ларисы Гузеевой
18:15
"Срочно к психиатру!": народ ахнул при виде Орбакайте после распада семьи
18:12
"Нарожала от конченого урода": Оплеванная брошенка Бородина снова ждет ребенка
17:04
В последний путь: тело Моргенштерна* вынесли в разукрашенном гробу
16:40
"В кровь": измученную дочь Алферовой нашли с дырками на лице
16:15
Прочь, Авербух! Улизнувшая от мужа лохматая Арзамасова отдалась приятелю в закулисье
15:31
"Любимый": интимные фото Гусевой и Домогарова слили в Сеть
15:08
"Редкая мразь": раздавленная изменой Кудрявцева вцепилась когтями в подлого мужика
14:09
Околпачившую мужа Брежневу выбросили за шкирку: Замена уже найдена
14:07
"До встречи!": скрепя сердце Маликов уходит со сцены
12:45
"Коньки отбросил": взрезанный как свинья Солнцев горит в аду
12:40
"Пошла жара в хату": узнавшая о бесплодии Пересильд взяла чужих малышей
11:39
Больше не тайна! Заявление о скрываемых детях Кабаевой вызвало шок
11:12
"В 90-е годы не пела, а только открывала рот": задравшую нос Аллегрову смачно приложили
08:03
От "Титаника" до "Мести от кутюр": самые яркие романы Кейт Уинслет на экране
06:25
Вместе вторую ночь подряд: Сияющую разведенку Климову поймали с чужим мужиком
04:36
Квартир в Новой Москве стало на 25% больше
02:18
Пораженных редкой болезнью косуль сняли на видео
00:11
Яков Дровопилец: что нельзя делать 22 октября
21:56
"Выжил ли?": почерневшее тело Чадова нашли в горах со слезами на глазах
21:11
Ненавидит себя: лицо обколотой Лорак вспухло до безобразия
19:11
"Человеку реально плохо": взмокшая от поноса Малышева пустила зловонную струю при всем честном народе
18:15
"Как же надоела бабка эта": сморщенная плакальщица Немоляева еле ворочает языком
17:36
"Зажал горло рукой и залез в трусы": вынувший орган врач довел Мамаеву до исступления
16:33
Все кончено: после 19 лет брака жена Газманова предложила остаться друзьями
16:16
Жравший водку с виагрой дебошир: бывшая жена лепит святого из умершего Пьера Нарцисса
16:01
"Развод": обрюхаченная седым богачом Орлова кукует на сносях у разбитого корыта
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Человеку реально плохо": взмокшая от поноса Малышева пустила зловонную струю при всем честном народе
"Срочно к психиатру!": народ ахнул при виде Орбакайте после распада семьи
Околпачившую мужа Брежневу выбросили за шкирку: Замена уже найдена
"Редкая мразь": раздавленная изменой Кудрявцева вцепилась когтями в подлого мужика
"Любимый": интимные фото Гусевой и Домогарова слили в Сеть
"Прости, мне так больно": бросившая мужа Ковальчук поставила точку в разводе
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Она замечательная": свинтивший от жены Якубович откровенно о романе с молоденькой коллегой

"Она замечательная": свинтивший от жены Якубович откровенно о романе с молоденькой коллегой

Леонид Якубович поступил точно как Евгений Петросян: присмотрелся к молодухе-коллеге и быстренько слинял к ней от жены.
прочитано 356 раз

Фраза "седина в бороду – бес в ребро" теперь относится не к мужчинам около 40, а к тем, кто находится в гораздо более почтенном возрасте. Сегодня новую любовь находят те, кому уже перевалило за 70. Самым ярким примером последних лет был Евгений Петросян, а теперь к нему добавился еще... и Леонид Якубович.

ПО ТЕМЕ

"Боже мой!": Похотливый старик Якубович согрешил с губастой секретаршей на глазах у жены

"Какая неожиданность!": Пропустивший рюмашку Якубович слился в поцелуе с собутыльницей за спиной у жены

На протяжении нескольких последних лет площадка "Поля чудес" полнилась слухами о романе Леонида Якубовича и Риммы Агафошиной. Грудастая брюнетка в обтягивающих платьях открывала буквы загаданных слов и выносила участникам подарки. Все это время и молоденькая коллега Якубовича, и он сам хранили молчание о том, что же связывает их за пределами студии.

На днях властитель крутящегося барабана не выдержал и рассказал откровенно о романе, который случился между ними. Оказывается, все это – лишь плод воображения сплетников. Леонид Якубович, свинтивший, по мнению некоторых, от жены, на самом деле продолжает ежедневно просыпаться с Мариной Видо, которой поклялся в верности уже более 20 лет назад.

Что же касается коллеги Леонида – относится он к ней невероятно тепло: сказываются 17 лет совместной работы.

"Она замечательная девушка, у нее трое детей и прекрасный муж", – тактично подчеркнул Якубович, отрезав сплетникам даже возможность улучить его в неверности.


КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 октября 2022, 17:21 Источник: НТВ.ру, "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

71-летний Якубович прилюдно миловался с юной красавицей

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Прости, мне так больно": бросившая мужа Ковальчук поставила точку в разводе

На разрыв!

Шоу-бизнес

В белых одеждах: пропавшую Ротару обнаружили на кладбище

Время скорби
Шоу-бизнес

Оставшаяся без мужика Бузова плачется из-за покрывшейся плесенью промежности: Что такое секс

Аж слезы навернулись
Шоу-бизнес

"Есть проблемы": докатившейся до легких наркотиков Шукшиной вынесли приговор

Мнение врача

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений
Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить

Здоровье

Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

В Пензенской области слесарь погиб при ремонте формовочного пресса
В Нижегородской области загорелся многоквартирный дом
В Новосибирске мужчина выхватил сумку с продуктами и деньгами у пенсионерки
В Подмосковье с начала года из окон выпало больше сотни детей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+