"Поздно": распоротого скальпелем Николаева приговорили к смерти

Новым гостем программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия 1" стал российский телеведущий Юрий Николаев. Он поведал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в юности, и испытаниях судьбы.
В молодости Юрий Николаев силой воли поборол сильную алкогольную зависимость, а потом столкнулся со страшным диагнозом – рак кишечника. Несмотря на все перипетии, Николаев по сей день ведет активный образ жизни и продолжает работать.
О том, что у Юрия Николаева рак, россияне узнали в 2004 году. Неладное в его здоровье заподозрила его жена Элеонора. Она отправила Юрия Николаева на обследование, которое и выявило недуг. Если бы меры предприняли не так быстро, возможно бы, было уже поздно.
"Как самый преданный человек, который был со мной все время, она, и когда шла операция, находилась рядом с операционной. В самые трудные моменты была рядом", – рассказал Николаев.
Сейчас Николаев в ремиссии. И хотя излечиться от этого недуга полностью нельзя, это смертельное заболевание, то можно хотя бы выиграть время. Каждый день он благодарит Бога за прожитый день и просит отпустить ему грехи. Ведущий своими силами постарался воссоздать передачу "Утренняя звезда" и продолжает работать с талантливыми детьми.