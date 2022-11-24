"Не боюсь ни капли": 50-летний DJ Groove об отправке в зону боевых действий на Украине

В Omega Rooftop прошла презентация сверхнового сезона телеканала RU.TV. Зрителей ждет еще больше музыки, еще больше звезд, еще больше горячих новостей шоу-бизнеса. За хорошее настроение на вечеринке отвечал 50-летний DJ Грув. После того, как диджей и электронный музыкант отыграл свой сэт, с ним поговорил корреспондент "Дни.ру".