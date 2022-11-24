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24 ноября
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Шоу-бизнес
"Не боюсь ни капли": 50-летний DJ Groove об отправке в зону боевых действий на Украине

"Не боюсь ни капли": 50-летний DJ Groove об отправке в зону боевых действий на Украине

В Omega Rooftop прошла презентация сверхнового сезона телеканала RU.TV. Зрителей ждет еще больше музыки, еще больше звезд, еще больше горячих новостей шоу-бизнеса. За хорошее настроение на вечеринке отвечал 50-летний DJ Грув. После того, как диджей и электронный музыкант отыграл свой сэт, с ним поговорил корреспондент "Дни.ру".
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24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. А 21 сентября была объявлена частичная мобилизация.

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"Я готов поддерживать любое начинание президента! – божится Евгений Рудин, как на самом деле зовут музыканта. – Я бы и сам поехал в Донецк и даже пошел бы на фронт. Почему нет?" При этом страха у музыканта нет. "Не боюсь ни капли, – заверил он. – А чего бояться-то?"

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

А сейчас он считает крайне важным поддерживать дух соотечественников. "Мне хочется дарить людям добро и заниматься музыкой", – уверяет он. По этой же причине он считает вредными разговоры о необходимости отмены новогодних телеконцертов. "Все, кто остался в этой стране, это, как и я, достаточно патриотичные люди – пояснил Грув. – И лишать людей веселья при такой тяжелой ситуации – это неправильно".

Высказался артист и про уехавших за границу коллег. "Бог им судья!" – отрезал Грув. Напомним, после начала СВО Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции. Жена иностранного агента Алла Пугачева с младшими детьми частным бортом умотала в Израиль. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 24 ноября 2022, 11:32 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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