"С любимым": брошенная Чумаковым Ковальчук поскакала в ночи по чужим мужикам

Юлия Ковальчук полностью погрузилась в свою новую жизнь.

После ухода Алексея Чумакова с головой в новый проект, Юлия Ковальчук учится жить в новом статусе. Теперь ей 40 лет, а это значит в жизни началась необычная и интересная глава. Напомним, что Чумаков стал режиссером и автором сценария новой картины "В поисках призраков". Это экранизация одноименного романа, но со значительными художественными изменениями.

В это время звездная блондинка успевает отдохнуть, провести время с домашними питомцами, а с понедельника ворваться в рабочие будни. Так, на днях в ночи Юлия Ковальчук предстала ведущей на одном из светских мероприятий, видео с которого опубликовала в социальных сетях. На нем она с широкой улыбкой поскакала из одного угла площадки к другому, не забывая пробежаться взглядом по чужим мужикам. Например, по харизматичному соведущему.

"Вы часто просите немного закулисья. Ловите! Провели сегодня с моим любимым Вячеславом Манучаровым премию "Самая стильная 2022", — написала Юлия Ковальчук.

Для церемонии певица выбрала нежно-розовое платье с перьями и лодочки на высоком каблуке. Получился очень трендовый образ, соответствующий мероприятию. Поклонники заметили и оценили стройную фигуру Ковальчук и хорошо подобранный макияж. Некоторые даже заметили, что премию "Самая стильная" могла бы получить и сама Юлия Ковальчук.