Петля: 39-летняя Светлана Ходченкова ушла молча

39-летняя актриса Светлана Ходченкова известна зрителям по картинам "На острие", "Домашний арест" и "Чемпионы". У актрисы плотный график и большая занятость, поэтому фильмы с ее участием выходят регулярно. Поклонники любят Светлану за такую продуктивность.
В своем микроблоге Ходченкова показывает иную сторону своей жизни. Она делится фотографиями с тренировок на пилоне, путешествиями на море и кадрами с близкими людьми. А на днях она и вовсе удивила своим контентом.
В социальных сетях Светлана Ходченкова молча ушла в ностальгию по предновогоднему периоду. В фотопленке появились фотографии со съемок новогодних фильмов: заснеженные деревья, Светлана в теплой куртке и петля-елочная игрушка. Вместе с обработкой получились действительно приятные и "теплые" кадры.
Возможно, такое настроение появилось у Светланы вместе с первым снегом — в Москве зима уже практически заняла законное место. Поклонники поймали новогоднее настроение актрисы и написали в комментариях, что с нетерпением ждут Нового года. Не забыли они и про символ 2023 года — пушистого зайца. Комментарии Светланы Ходченковой пестрят милыми смайликами с животным.