"Смерти не очень естественные": Кто на самом деле виноват в гибели звезд "Ласкового мая"

Не успела страна оправиться от смерти Юрия Шатунова, как из жизни ушел основатель "Ласкового мая".

После ухода из нашумевшего коллектива и отдачи прав на песни Андрею Разину Сергей Кузнецов остался жить в Оренбурге. Странно, но автор самых популярных в России песен и человек, который сделал Юрия Шатунова звездой, прожил в бедности и в борьбе с циррозом печени.

Говорят, что умер основатель "Ласкового мая", потому что не смог пережить трагедии, произошедшей с главной звездой группы. Однако у магов, представителей прессы и наркологов другое мнение на этот счет. К примеру, светский журналист Олег Цуриков в разговоре с Пятым каналом заметил, что, смотря, как один за другим умирали участники группы, можно предположить, что их преследовал злой рок. "Все смерти были не очень естественными", – сказал собеседник.

То же самое отметила и экстрасенс Надежда Шеченко. По ее мнению, Юрия Шатунова и остальных погибших музыкантов из "Ласкового мая" преследовали фанаты, но это была не любовь, а одержимость, которая имеет разрушительную силу. "Мальчикам поставили печать смерти", – предположила она.

Однако врач-нарколог Василий Шуров уверен, что все эти разговоры о проклятиях – детский лепет. На самом деле, по его мнению, далеко не все звезды умеют справлять с волной популярности – она способна привести к зависимостям, разгульной жизни, попадают в криминальные истории и несчастные случаи. Собственно, вполне возможно, что в гибели Юрия Шатунова и других звезд "Ласкового мая" не стоит искать виновных – они могли довести себя сами.