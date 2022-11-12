Младше почти в два раза: 67-летняя Долина откровенно о романе с молодым красавцем из "Голоса"

Дуэт Ларисы Долиной и Александра Еловских "Больше ни слова" стал одним из самых ярких на празднование дня рождения телеканала "МУЗ-ТВ" в Кремлевском дворце. А за кулисами с артистами встретился корреспондент "Дни.ру".

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