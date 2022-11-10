Ушла от люкса к массмаркету: полуобнаженная невеста Тимати нашла подработку

Прошлой зимой впервые пролился свет на новый роман репера Тимати. Избранницей музыканта стала 19-летняя модель Валентина Иванова. До сих пор поклонники не знают ни происхождение девушки, ни точную дату рождения. Зато они обнаружили кое-что поинтереснее.
Известно, что девушка Тимати работает с крупными брендами одежды и нижнего белья, таких как Zarina, и снимается в глянцевых журналах. Иванова даже появилась на обложке Vogue. Но, судя по всему, не отказывается Валентина и от предложений небольших магазинчиков, работающих через маркетплейсы.
Так, полуобнаженная невеста Тимати снялась для небольшого бренда белья. Интернет-поклонники Ивановой уже окрестили этот проект "подработкой" из-за нехватки денег. Судя по отзывам, белье пользуется популярностью — на одном из товаров уже более 800 отзывов.
Тимати уже успел познакомить подружку с мамой и детьми от прошлых отношений. На одном из мероприятий Симона Юнусова (мама артиста) держала девушку под руку, что говорит о ее одобрении выбора сына. Реакция бывших девушек репера — Анастасии Решетовой и Алены Шишковой пока неизвестна, но многие полагают, что они не рады новой компании на совместном отдыхе.