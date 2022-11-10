"Беременна": брошенка Бородина призналась в своем просчете

На телеканале ТНТ стартует новое ток-шоу "Женский клуб", среди ведущих — Ольга Картункова, Екатерина Скулкина, Яна Кошкина и Ксения Бородина. Первый выпуск уже снят и совсем скоро появится на экранах. Темой разговора стал баланс материнства, брака и работы.
Ксении Бородиной нашлось, чем поделиться: за спиной у брюнетки два развода и несколько успешных проектов. Брошенка Бородина точно знает, какие ошибки она больше не совершит. Так, она призналась в своем большом просчете во время первой беременности.
Будущая мама перестроила свой график, из-за чего большую часть времени ей было скучно. "Когда я была беременна первый раз, мне сделали лайтовый график. И я помню этот момент, когда ты просыпаешься и тебе никуда не надо", — рассказывает Ксения Бородина.
Единственным доступным развлечением было приставать к тогда еще первому мужу Ксении Юрию Будагову. Ведущая признается, с самого утра она звонила супругу и доставала его. Никаких настоящих претензий не было, просто у Ксении Бородиной не находилось других дел.
Про ошибки второго брака Бородина пока не рассказывает. Возможно, она поделится откровенными подробностями в следующих выпусках нового шоу.