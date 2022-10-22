"Нарожала от конченого урода": Оплеванная брошенка Бородина снова ждет ребенка

Ксения Бородина уверена, что нынешний уровень жизни и достижения медицины позволяют женщине родить практически в любом возрасте. Воспользовавшись моментом, Ксения объявила: вновь станет матерью!



За плечами у Ксении Бородиной два неудачных брака, каждый из которых оставил ей по дочери. И, пусть в данный момент времени она больше сосредоточена на зарабатывании денег, поклонники ее уверены: рядом с ней уже есть новый избранник. По слухам, ей приписывают отношения с бывшим другом Курбана Омарова, Трофимом Семищенко.



Ксения Бородина, судя по всему, задумывается о будущем. На днях, отвечая на вопрос подписчицы о том, не поздно ли рожать в 42, Ксения поделилась: нет, не поздно. Более того – она сама собирается стать мамой еще раз. Таким образом, Ксения Бородина сейчас ждет ребенка, то есть по сути ожидает, когда в ее чреве зародится новая жизнь. На момент родов телеведущей будет, по ее же словам, уже точно за 40. К слову, упомянула она и беременную Ольгу Орлову, которой сейчас аж 45 лет!

Мимо не смогла пройти Лена Миро, которая, подсчитав все стадии поиска партнера и ухаживаний, пришла к выводу: сказать о том, что снова ждет ребенка Бородина сможет лишь лет через 8. Два года понадобится брошенке, по словам Миро, на поиск мужчины, год – на то, чтобы разобраться "бизнесмен он или как всегда", еще два – на создание образа. Итого – пять лет. Далее: два года на планирование, подготовку свадьбы и медовый месяц и один, последний – на "пожить для себя".

Вдоволь посмеявшись над оплеванной Ксенией Бородиной, Лена Миро обратилась к подписчицам: спросила, проводили ли они такие расчеты? Одна из подписчик ответила: "Запрыгнула в последний вагон и родила в 36". Другая же – поделилась, что отстрелялась, родив всех планируемых детей до 35, чем навлекла на себя гнев одного из комментаторов.

"Нашла достижение. Нарожала от конченого урода с грязными ногтями. Ты же не свиноматка", – жестко ответил ей мужчина.

