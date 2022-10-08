Удерживает с трудом: после появления малыша жена Прилучного идет на крайние меры

Павел Прилучный наслаждается семейной жизнь с новой женой Зепюр Брутян. Несколько дней назад семейная пара поделилась: случилось прибавление, которого они ждали!



Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились весной этого года. Сразу же после свадьбу пара заявила о том, что они очень хотят завести детей. Актер хочет испытать это чувство в третий раз, в то время как для его новоявленной жены это будет первый опыт. При этом девушка считает, что Павел обязательно должен стать отцом не менее чем пятерых детей.

Перед тем, как приступать к столь ответственному вопросу, Павел мудро решил, что вначале нужно потренироваться: завел щенка стаффордширского терьера. На видео, которым поделилась в личном блоге Зепюр, видно, что на руках она удерживает собаку с трудом. После появления малыша в семье прошло совсем немного времени, но щенки растут так стремительно, что не уследишь.

"Скоро взять на руки невозможно будет", – недовольна новая жена Прилучного. Но это она, разумеется, написала в шутку, сопроводив подпись смеющимся смайликом. Ради съемки видео она пошла на крайние меры: отклонила корпус назад, чтобы было легче.



Также Зепюр Брутян показала, как их собаки дружелюбно приняли нового члена семьи. Напомним, в доме Павла Прилучного уже живут два стаффорда: Тор и Валли. А весной к ним присоединился карликовый пинчер Изюм. Настоящая идиллия!