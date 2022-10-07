"У нее нет трусов": Ольгу Серябкину в прозрачном наряде уличили в постыдном промахе

На красной дорожке изголодавшиеся по безудержному веселью звезды российского шоу-бизнеса старались всячески перещеголять друг друга. Премия Fashion People Awards-2022 в столице стала одним из немногих светских мероприятий за последнее время.
На мероприятии блистали во всей красе переделанные после пластики Анна Семенович и певица Слава, Анфиса Чехова, Ольга Серябкина в прозрачном кружевном наряде, Алена Водонаева в фиолетовой шубе и многие другие.
Звезды собрались в ресторане Backstage, где охотно позировали поклонникам и журналистам. Певица Ольга Серябкина, ставшая матерью год назад, активно демонстрировала хорошую фигуру в полупрозрачном кружевном наряде, оголив бедра и линию декольте. Пока звезда позировала на камеры, фанаты пристально рассматривали, что же прячется под ее прозрачными брюками. "У нее нет трусов!" – шептались заинтригованные поклонники. Впрочем, бывшая солистка группы "Серебро" любит выглядеть вызывающе, к примеру, на премию Ru.Tv она приехала в костюме брокколи.
Идея создать премию Fashion People Awards-2022 родилась у продюсера Артема Сорокина в 2009 году. С тех пор заветные статуэтки получили многие артисты, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Николай Басков и другие.