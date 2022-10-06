Собака и клоун: Поплавская катком проехалась по беглецу Галкину*

Совсем недавно Минюст РФ признал некогда популярного в нашей стране комика Максима Галкина* иностранным агентом. Несколько месяцев назад пародист сменил квалификацию и стал как бы политическим аналитиком. По крайней мере, его выступления теперь больше посвящены руководству России, хотя сам шоумен уже не живет на родине.
К нему же в Израиль недавно вернулась супруга, Народная артистка СССР Алла Пугачева. Она забрала с собой маленьких детей, предварительно устроив демарш против официальных властей. Примадонна отечественной эстрады потребовала включить и ее в реестр иностранных агентов, хотя до этого предпочитала хранить молчание.
Так или иначе, мнение коллег по цеху и поклонников по поводу поступков звездного семейств разделились. К примеру. Известная российская актриса театра и кино Яна Поплавская уверена, что Максим Галкин* имел право уехать из страны, однако должен был вести себя достойно и хранить молчание.
Об этом артистка рассказала в эфире программы "Алена, блин!" на ютуб-канале Super. Она катком проехалась по беглому пародисту, подвергнув его жесткой критике.
Яна Поплавская сравнила Максима Галкина* с маленькой собакой, которая истерично лает, зная, что ей ничего не будет. Кроме того, звезда кино назвала шоумена клоуном.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ