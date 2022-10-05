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Шоу-бизнес
Возможно убийство: Поставлена точка в слухах о насильственной смерти Моисеева

Возможно убийство: Поставлена точка в слухах о насильственной смерти Моисеева

Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября.
прочитано 330 раз

Поклонники по всей России до сих пор оплакивают исполнителя хита "Голубая луна", который умер после затяжной болезни. Новость о кончине певца стала шоком для многих. Что уж говорить, фанаты таили надежду на то, что Борис Моисеев выкарабкается и еще выступит перед публикой.

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 Борис Михайлович Моисеев

Борис Михайлович Моисеев певец

Однако судьба распорядилась иначе. Смерть кумира миллионов покрыта множеством тайн, а в его окружении до сих пор строят теории по поводу того, когда и почему сердце знаменитого блондина остановилось. Более того, соседка певца, как оказалось, заметила странности в его квартире незадолго до трагедии.

Вчера в прессе появилась новость о том, что московские следователи проводят проверку деталей смерти артиста. Сообщается, что она организована по статьям об убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. И хотя это стандартная процедура, нацеленная на исключение криминала в гибели Бориса Моисеева, слухи о его возможном убийстве уже поползли.

Точку в злых толках решил поставить директор музыканта Сергей Горох. Он признался, что не слышал о проверке, но в любом случае, по его словам, разговоры о расправе с певцом – "полный бред". К слову, как передает телеканал "360", по итогам проведенных мероприятий, следователи не нашли следов криминал в смерти Бориса Моисеева.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Автор: 5 октября 2022, 10:06 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
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