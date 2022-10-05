Возможно убийство: Поставлена точка в слухах о насильственной смерти Моисеева

Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября.

Поклонники по всей России до сих пор оплакивают исполнителя хита "Голубая луна", который умер после затяжной болезни. Новость о кончине певца стала шоком для многих. Что уж говорить, фанаты таили надежду на то, что Борис Моисеев выкарабкается и еще выступит перед публикой.

Однако судьба распорядилась иначе. Смерть кумира миллионов покрыта множеством тайн, а в его окружении до сих пор строят теории по поводу того, когда и почему сердце знаменитого блондина остановилось. Более того, соседка певца, как оказалось, заметила странности в его квартире незадолго до трагедии.

Вчера в прессе появилась новость о том, что московские следователи проводят проверку деталей смерти артиста. Сообщается, что она организована по статьям об убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. И хотя это стандартная процедура, нацеленная на исключение криминала в гибели Бориса Моисеева, слухи о его возможном убийстве уже поползли.

Точку в злых толках решил поставить директор музыканта Сергей Горох. Он признался, что не слышал о проверке, но в любом случае, по его словам, разговоры о расправе с певцом – "полный бред". К слову, как передает телеканал "360", по итогам проведенных мероприятий, следователи не нашли следов криминал в смерти Бориса Моисеева.