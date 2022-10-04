"Убийство": всплыли новые данные об уголовном деле Моисеева

Борис Моисеев скончался 27 сентября 2022 года, находясь в собственной квартире в Москве. По предварительным данным, причиной смерти стал третий инсульт. Тело покойного обнаружил его концертный директор, который в последние годы ухаживал за Моисеевым. Однако, данные о причинах смерти не были подтверждены ни семьей исполнителя, ни его директором Сергеем Горохом.
Судя по слухам, в деле о смерти эстрадного певца Бориса Моисеева всплыли новые данные. Издание MASH сообщает, что Следственный Комитет Москвы проверит и при необходимости возбудит уголовное дело по факту смерти Бориса Моисеева. Для проведения экспертизы ведомство опирается две статьи уголовного кодекса — ст. 105 "Убийство" и ст. 111 ч. 4 "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть". После завершения всех законодательных процедур станет известна настоящая причина ухода исполнителя хитов "Звездочка" и "Голубая луна".
68-летнего Бориса Моисеева похоронили 2 октября на Троекуровском кладбище. Проститься с артистом пришли многие звезды, в том числе Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Алсу, Лолита и другие. На телевидение уже вышли выпуски различных ток-шоу, где друзья и коллеги вспоминали ушедшего певца.