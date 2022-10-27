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Шоу-бизнес
"Похоронили": Стало известно о смерти звезды "Моей прекрасной няни" после длительного лечения

"Похоронили": Стало известно о смерти звезды "Моей прекрасной няни" после длительного лечения

Печальную новость услышали фанаты "Моей прекрасной няни".
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Россияне который год переживают за здоровье Анастасии Заворотнюк. Знаменитая брюнетка борется со страшным недугом – онкология. О том, в каком состоянии пребывает любимица публики, неизвестно, ведь родственники звезды "Моей прекрасной няни" предпочитают хранить молчание.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Накануне поклонников популярного ситкома заставила переживать еще одна новость. На странице Сергея Жигунова появилось тревожное сообщение, из которого поклонникам стало известно о смерти актера. "Ушел Сергей Жигунов...Час назад сообщили об отравлении", – говорится в скриншоте одного из изданий, который опубликовал в микроблоге экс-коллега Анастасии Заворотнюк.

К счастью, с любимцем публики все в порядке, а это – происки журналистов. Так что, фанатам звезды "Моей прекрасной няни" можно выдохнуть. Впрочем, многих пользователей разгневали такие заголовки о кумире, да и о других звездах тоже.

"Да, а то выскакивает заголовок "Пугачеву иль еще кого похоронили". Думаешь, твою ж... Не слышала, чтоб не стало, а тут уже даже похоронили", – написал кто-то в комментариях.

К слову, Сергей Жигунов не в первый раз заставляет своих поклонников переживать. В разгар пандемии коронавируса он, к примеру, лежал в ковидном госпитале – прямо в новогоднюю ночь. К счастью, после длительного лечения звезда "Моей прекрасной няни" победила болезнь.

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Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов. Фото: Victor Klyushkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 октября 2022, 06:05 Источник: Соцсети • Требует проверки
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