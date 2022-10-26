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Шоу-бизнес
"Боится, что жена узнает": вскрылась правда о скрываемом богатом зяте Заворотнюк

"Боится, что жена узнает": вскрылась правда о скрываемом богатом зяте Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк уже десять лет как могла бы быть законной тещей.
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Старшая дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна активно ведет соцсети и рассказывает подписчикам о своей жизни. Недавно поклонники узнали, что Анна Заворотнюк уже десять лет встречается с сыном влиятельного чеченца – Мансуром Джамалдаевым, который почему-то строго настрого запрещает ей делиться в интернете их совместными фотографиями. При этом фанаты подозревают, что именно за счет богатенького женишка дочь Заворотнюк ведет такой роскошный образ жизни, который постоянно демонстрирует в Сети.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Почему же совместных снимков с ее любимым нет. Судя по всему, он сам не хочет этого. "Может, боится, что жена узнает?" – предположил сайт Paparazzi.com.

Дочь Заворотнюк не раз говорила, что ей хочется продемонстрировать своего жениха, ведь они очень красивая пара, но мужчина не хочет. При этом пара уже перешла на новый этап отношений. Дочь Заворотнюк стала жить вместе со своим любимым.

Так или иначе, дочь Заворотнюк продолжает интриговать поклонников на тему личной жизни. На вопрос о личной жизни Заворотнюк интригующе ответила "может я уже вышла замуж". Впрочем, фанаты сомневаются в этом, ведь в противном случае Анна Заворотнюк уже давно бы выложила фото, где она в свадебном платье, или же показала бы кольцо.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Анастасия Заворотнюк. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 26 октября 2022, 18:33 Источник: Paparazzi ✓ Надежный источник
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