Почему не было раввина: православный крест на могиле чистокровного еврея Моисеева вызвал вопросы

На Троекуровском кладбище столицы после православного обряда отпевания похоронили еврея Бориса Моисеева. На его могиле поставили православный крест. И все это вызвало вопросы.

От рождения Борис Моисеев был Борей Мойсес, поскольку его мать – польская еврейка Геня Мойсес. "Геня – это вариант библейского имени Хана, что значит "благодать", – рассказывал "Дни.ру" земляк крошки Бори певец Саша Попов. . – А фамилия происходит от имени пророка Моисея, который вывел древних израильтян из Египта и получил от Всевышнего заповеди иудейской религии. В начале XX века носители этой фамилии жили на Украине и в Белоруссии, а также на юге Польши, включая Галичину. Вполне возможно, что родительница Моисеева приехала в белорусский Могилев после присоединения Западной Украины".

В иудаизме определять еврейство принято по "формуле рабби Шимона", то есть по материнской линии. Это положение закреплено в еврейском праве Галаха и его беспрекословно соблюдают. Причем речь идет не только про кровную принадлежность, но и следование вере, культуре и главное, общность с еврейским народом.

Но друзья Моисеева уверят, что во взрослом возрасте певец крестился. Хотя не перестал ходить в синагогу. "Мне близок Бог. Я не могу делить его на иудейского или христианского. Мне кажется, что Бог в каждом из нас и важно наше отношение к нему", – пояснял музыкант.

А после первого инсульта в 2010-м Борис стал считать себя православным всецело. "Я безумно стал верующим! Вера, православная вера помогла мне вернуться на сцену… Я стараюсь соответствовать этому образу жизни. Быть праведным", — признавался артист.

Но все равно отсутствие раввина в траурном зале многим гостям показалось странным. Стоит заметить, что распорядитель церемонии тактично попросил всех, кто не может присутствовать на обряде православного отпевания, покинуть зал. В итоге на улице оказались член Российского еврейского конгресс Клара Герцер (известная как Новикова), Нелли Кобзон, Игорь Крутой, Лолита.