Орал матом и хулиганил: как себя вел перед смертью разбитый инсультом Моисеев

27 сентября умер известный российский певец Борис Моисеев. Он долго жил с тяжелыми последствиями двух тяжелых инсультов и почти не выходил из дома. С журналистами и поклонниками за него общался его директор Сергей Горох. Незадолго перед смертью Борис Моисеев перенес третий инсульт, после которого он уже не смог оправиться.
В очередном выпуске шоу "Звезды сошлись" на НТВ артисты разговаривали о жизни Бориса Моисеева и вспоминали его творчество. У многих сложилось впечатление, что перед смертью Моисеев почти не говорил и был немощным стариком. В Сети ранее появлялась информация о том, что артист мог якобы измываться над своим директором, нажимая кнопку вызова. "Он так развлекается", – говорил журналистам Горох.
Адвокат Маргарита Гаврилова побывала в гостях у Моисеева незадолго до трагедии. По ее словам, артист не показался ей каким-то немощным стариком и выглядел нормально. Он прекрасно осознавал происходящее и общался с собеседницей.
"Мы сидели с ним, пили чай. Он меня ждал, он был в настроении, он меня расцеловал. Он разговаривал со мной! Почему вы говорите, что он не говорил?! Он говорил!.. У меня папа тоже был "инсультник", он тоже в основном выражался матом", – рассказала правозащитница.
Сложно представить, что Моисеев мог орать матом и хулиганить. Скорее всего, это были единичные случаи в силу болезни.