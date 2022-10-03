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Шоу-бизнес
Орал матом и хулиганил: как себя вел перед смертью разбитый инсультом Моисеев

Орал матом и хулиганил: как себя вел перед смертью разбитый инсультом Моисеев

Борис Моисеев не появлялся на публике очень давно. Незадолго до смерти у него дома удалось побывать одной женщине.
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27 сентября умер известный российский певец Борис Моисеев. Он долго жил с тяжелыми последствиями двух тяжелых инсультов и почти не выходил из дома. С журналистами и поклонниками за него общался его директор Сергей Горох. Незадолго перед смертью Борис Моисеев перенес третий инсульт, после которого он уже не смог оправиться.

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 Борис Михайлович Моисеев

Борис Михайлович Моисеев певец

В очередном выпуске шоу "Звезды сошлись" на НТВ артисты разговаривали о жизни Бориса Моисеева и вспоминали его творчество. У многих сложилось впечатление, что перед смертью Моисеев почти не говорил и был немощным стариком. В Сети ранее появлялась информация о том, что артист мог якобы измываться над своим директором, нажимая кнопку вызова. "Он так развлекается", – говорил журналистам Горох.

Адвокат Маргарита Гаврилова побывала в гостях у Моисеева незадолго до трагедии. По ее словам, артист не показался ей каким-то немощным стариком и выглядел нормально. Он прекрасно осознавал происходящее и общался с собеседницей.

"Мы сидели с ним, пили чай. Он меня ждал, он был в настроении, он меня расцеловал. Он разговаривал со мной! Почему вы говорите, что он не говорил?! Он говорил!.. У меня папа тоже был "инсультник", он тоже в основном выражался матом", – рассказала правозащитница.

Сложно представить, что Моисеев мог орать матом и хулиганить. Скорее всего, это были единичные случаи в силу болезни.

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Борис Моисеев. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 3 октября 2022, 13:00 Источник: "Секрет на миллион" • Требует проверки
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