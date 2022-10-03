"Чем-то болею": Подурневшая звезда "Кривого зеркала" рассказала о глистах

Звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов стал сам на себя не похож после радикальной операции.

Российский юморист и звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов недавно признался, что был на грани жизни и смерти. Работа на сцене давалась ему нелегко из-за проблем со здоровьем. Выходя за кулисы, он доходил до такого состояния, что приходилось вызывать врачей. Устав от проблем со здоровьем, Морозов решился на операцию по уменьшению желудка. Шунтирование прошло успешно и артист сбросил лишних 40 килограммов.

Сейчас Александра Морозова не узнать. Он выглядит молодо и подтянуто. По словам звезды шоу "Кривое зеркало", сейчас он находится в равновесии на так называемом плато веса на отметке 82 килограмма. В таком весе артист пребывает полгода, сообщает Пятый канал.

Стоит отметить, что год назад Александр Морозов не собирался останавливаться на достигнутом весе и собирался достичь постоянной отметки в 72 килограмма. Для юмориста этот вес самый комфортный при его росте. Впрочем, один раз ему удалось побыть в этом весе, и это буквально шокировало его поклонников и друзей.

"Мне стали делать замечания, что я не очень хорошо выгляжу, может, чем-то болею, может, у меня глисты. Поэтому я решил, 82 килограмма — и я здоровый, пышущий крепыш", – отметил Александр Морозов.

Юмористу пожизненно рекомендуется соблюдать диету, не есть жирное и чаще заниматься спортом. Сам актер признается, что после похудения вновь обрел смысл жизни, стал нравиться женщинам и чувствовать себя хорошо.