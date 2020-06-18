Знаменитая актриса-пышка резко похудела

40-летняя голливудская актриса Ребел Уилсон решила последовать примеру певицы Адель, которая сбросила несколько десятков килограммов. Звезда американских комедий хочет добиться в похудении невероятных результатов.

Раньше Ребел Уилсон весила около 100 килограммов. Актриса никогда не стеснялась своей фигуры и надевала смелые наряды. Она отличается самоиронией, и именно это качество нравится поклонникам.

Однако с наступлением 2020 года Уилсон начала стремительно худеть. Актриса поставила цель – сбросить до декабря 75 килограммов. Такое решение, очевидно, удивило общественность.

Ребел отказалась от сахара и фастфуда. Знаменитость не дает себе отдохнуть: она каждый день занимается физическими упражнениями с тренером.





Успехами актриса делится с поклонниками. В своем инстаграм-аккаунте она выкладывает фото и видео с тренировок. Например, в мае Уилсон несколько раз прошла по ступеням Сиднейского оперного театра.

Недавний снимок голливудской звезды произвел фурор. Ребел показала фото, сделанное на набережной в Сиднее. Она запечатлена в синем платье с глубоким декольте.

Поклонники отметили, что наряд кумиру очень идет. Кроме того, они обратили внимание на ее фигуру и оставили огромное количество комплиментов: "Ты потрясающая", "Ты раньше была классной, но теперь стала просто бомбой!"

Ребел Уилсон сыграла во множестве комедий. Актрису можно увидеть в фильмах "Идеальный голос", "Отпетые мошенницы", "В активном поиске", "Ночь в музее – 2". В Сети 19 июня состоится премьера сериала Last One Laughing, где снялась Ребел.