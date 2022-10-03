"Вопрос решался на высшем уровне": оценивающаяся в миллионы могила Моисеева стала причиной скандала

Троекуровское кладбище Москвы было организовано как "филиал" Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь хоронили артистов, художников, спортсменов, видных политических деятелей. Тут покоятся политик Борис Немцов, певцы Валентина Толкунова, Юрий Шатунов и Валентина Легкоступова, журналист Анна Политковская, актеры Александр Лазарев, Марина Голуб и Николай Караченцов. Тут же теперь лежит и Борис Моисеев. Правда, сделать это оказалось непросто – грянул скандал.

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