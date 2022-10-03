"Жить и идти дальше": сдавшаяся Седокова призналась в похождениях мужа

39-летняя российская певица Анна Седокова призналась, что после свадьбы ее муж баскетболист Янис Тимма сильно изменился. Пара поженилась в 2020 году и казалась гармоничной и счастливой целых два года. В семье есть двое детей от предыдущих отношений исполнительницы хита "Шантарам" – Алина и Гектор. Средняя дочь певицы Моника живет с отцом Сергеем Чернявским в США. Жизнь Анны Седоковой полна переживаний и проблем, ведь однажды она пережила тяжелую борьбу за среднюю дочь и в итоге сдалась.
На днях Анна Седокова решила поделиться с поклонниками наболевшим. Певица захотела поговорить с фанатами после просмотра фильма "Осень в Нью-Йорке" с Ричардом Гиром. Вероятно, лента натолкнула ее на ностальгические переживания. Речь пошла о ситуации, когда отношения в паре оставляют желать лучшего, но возлюбленные не расстаются, тщетно ожидая, что все наладится.
"Я видела столько ситуаций, когда люди годами ждали чего-то вместо того, чтобы жить и идти дальше", – написала Седокова.
Певица призналась, что до встречи с ней ее нынешний супруг был знатным гуленой. После встречи с бывшей солисткой "Виа ГРА" его похождения прекратились. "Надеюсь, он не вернется к своим истокам", – напугала фанатов Седокова.