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Шоу-бизнес
Прямо на похоронах: Бессовестная Орбакайте смачно плюнула в мертвого Моисеева

Прямо на похоронах: Бессовестная Орбакайте смачно плюнула в мертвого Моисеева

Многих поклонников Бориса Моисеева поразило поведение Кристины Орбакайте после его смерти.
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Миллионы россиян продолжают оплакивать знаменитого артиста, который умер после затяжной болезни. При жизни у эпатажного блондина было много известных друзей, среди которых сама Примадонна, приложившая руку к его популярности. К слову, Борис Моисеев души не чаял не только в Алле Пугачевой, но и в ее дочери – Кристине Орбакайте.

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 Борис Михайлович Моисеев

Борис Михайлович Моисеев певец

 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Поговаривают, что музыкант настолько любил наследницу супруги Максима Галкина, что ласково называл ее "дочерью". Более того, он делал ей весьма внушительные подарки! Например, в свое время купил квартиру в Юрмале. Однако такое теплое отношение, судя по всему, не подтолкнуло артистку ответить взаимностью, ведь она даже не соизволила попрощаться с щедрым другом.

Прямо во время похорон Кристина Орбакайте, условно говоря, смачно плюнула в мертвого Бориса Моисеева, потому что просто-напросто на них не явилась. Такая выходка известной блондинки выглядит очень бессовестно, учитывая тот факт, что он тепло относился к дочери Примадонны.

К слову, где сейчас находится певица, неизвестно. По данным некоторых СМИ, она может быть в США, где живет ее муж Михаил Земцов, а также дочь Клавдия. Благо артистка хотя бы соизволила посвятить ушедшей звезде пару трогательных строк, заявив, что Борис Моисеев навсегда останется в ее сердце.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 октября 2022, 08:55 Источник: 7Дней ✓ Надежный источник
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