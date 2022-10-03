Прямо на похоронах: Бессовестная Орбакайте смачно плюнула в мертвого Моисеева

Многих поклонников Бориса Моисеева поразило поведение Кристины Орбакайте после его смерти.

Миллионы россиян продолжают оплакивать знаменитого артиста, который умер после затяжной болезни. При жизни у эпатажного блондина было много известных друзей, среди которых сама Примадонна, приложившая руку к его популярности. К слову, Борис Моисеев души не чаял не только в Алле Пугачевой, но и в ее дочери – Кристине Орбакайте.

Поговаривают, что музыкант настолько любил наследницу супруги Максима Галкина, что ласково называл ее "дочерью". Более того, он делал ей весьма внушительные подарки! Например, в свое время купил квартиру в Юрмале. Однако такое теплое отношение, судя по всему, не подтолкнуло артистку ответить взаимностью, ведь она даже не соизволила попрощаться с щедрым другом.

Прямо во время похорон Кристина Орбакайте, условно говоря, смачно плюнула в мертвого Бориса Моисеева, потому что просто-напросто на них не явилась. Такая выходка известной блондинки выглядит очень бессовестно, учитывая тот факт, что он тепло относился к дочери Примадонны.

К слову, где сейчас находится певица, неизвестно. По данным некоторых СМИ, она может быть в США, где живет ее муж Михаил Земцов, а также дочь Клавдия. Благо артистка хотя бы соизволила посвятить ушедшей звезде пару трогательных строк, заявив, что Борис Моисеев навсегда останется в ее сердце.