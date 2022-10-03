Завтрак Кристины Орбакайте: рецепт гречневой каши для всей семьи

Дочь Примадонны на кухне – настоящая мастерица. Кристина Орбакайте знает, как сделать семью счастливой во время завтрака. Она дала рецепт гречневой каши, который осилит любая хозяйка.

Исполнительница хита "Пьяная вишня" радует близких при любой удобной возможности. Времени стоять у плиты у нее мало, поэтому в арсенале блондинки есть простой рецепт гречневой каши с изумительным вкусом. Кристина Орбакайте щедро поделилась кулинарными секретами. Завтрак звезда готовит с вечера, чтобы утром побольше поспать. Утром дочь Клава с радостью уплетает его.

Ингредиенты с расчетом на 1 порцию

Гречневая крупа — 100 г

Вода — 200 мл

Семена чиа (пищевой источник Омега-3) — 10 г

Миндальное молоко — 100 мл

Ягоды — по вкусу.

Способ приготовления



Вечером гречку в ковше или кастрюле заливаем кипятком, затем высыпаем туда семена чиа. На огонь ставить ничего не нужно. Кристина Орбакайте запаривает крупу, чтобы сохранить в ней максимум полезных веществ. Кстати, так же предпочитает делать вегетарианец Николай Дроздов.

Далее закрываем посуду крышкой, заворачиваем в полотенца и теплый плед. Ставим наш будущий завтрак в безопасное место, где ничего не прольется. Кристина Орбакайте предлагает разместить кастрюлю в кресле или на диване.

С утра нам останется только выложить готовую кашу в тарелку, добавить к ней теплое молоко и ягоды. Кушать подано! Рецепт Кристины Орбакайте выше всяких похвал. Не верите? Попробуйте сами!