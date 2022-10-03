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Шоу-бизнес
Завтрак Кристины Орбакайте: рецепт гречневой каши для всей семьи

Завтрак Кристины Орбакайте: рецепт гречневой каши для всей семьи

Дочь Примадонны на кухне – настоящая мастерица. Кристина Орбакайте знает, как сделать семью счастливой во время завтрака. Она дала рецепт гречневой каши, который осилит любая хозяйка.
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Исполнительница хита "Пьяная вишня" радует близких при любой удобной возможности. Времени стоять у плиты у нее мало, поэтому в арсенале блондинки есть простой рецепт гречневой каши с изумительным вкусом. Кристина Орбакайте щедро поделилась кулинарными секретами. Завтрак звезда готовит с вечера, чтобы утром побольше поспать. Утром дочь Клава с радостью уплетает его.

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Сюжеты Рецепты

Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Ингредиенты с расчетом на 1 порцию

  • Гречневая крупа — 100 г
  • Вода — 200 мл
  • Семена чиа (пищевой источник Омега-3) — 10 г
  • Миндальное молоко — 100 мл
  • Ягоды — по вкусу.

Способ приготовления

Вечером гречку в ковше или кастрюле заливаем кипятком, затем высыпаем туда семена чиа. На огонь ставить ничего не нужно. Кристина Орбакайте запаривает крупу, чтобы сохранить в ней максимум полезных веществ. Кстати, так же предпочитает делать вегетарианец Николай Дроздов.

Далее закрываем посуду крышкой, заворачиваем в полотенца и теплый плед. Ставим наш будущий завтрак в безопасное место, где ничего не прольется. Кристина Орбакайте предлагает разместить кастрюлю в кресле или на диване.

С утра нам останется только выложить готовую кашу в тарелку, добавить к ней теплое молоко и ягоды. Кушать подано! Рецепт Кристины Орбакайте выше всяких похвал. Не верите? Попробуйте сами!

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и Максим Галкин (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022). Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 3 октября 2022, 05:57 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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