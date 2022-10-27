Порвавший с Ковальчук Чумаков кувыркается на диване с новой пассией: Снимает напряжение

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков — одна из самых крепких и гармоничных пар в российском шоу-бизнесе. Они никогда не становятся героями скандальных хроник и не стремятся афишировать личную жизнь. Несмотря на это, в Сети часто всплывают слухи о том, что пара может развестись. Недавно артист уехал на несколько дней в командировку в Ростов-на-Дону, временно порвав со своей женой и вызвав массу новых пересудов.
На днях Алексей Чумаков предстал перед фанатами в гордом одиночестве. На фото, опубликованном в Сети, певец был в домашнем костюме в расслабленной позе, развалившись на диване, закинув ногу на ногу. Артист написал в тексте, что испытывает настоящий релакс. В это время он кувыркался со своей новой незаменимой пассией – это был прибор для массажа.
"Кажется, что одну половину я в гаджетах. А вторую в постоянных перелетах. Практически каждую неделю я куда-то лечу. А мое экранное время в телефоне превышает 8 часов в день! Зачем я только посмотрел эту информацию? В общем, вы поняли. Глаза очень сильно напрягаются и устают!" – рассказал Алексей Чумаков.
Певец надел вибрирующий аппарат себе на лицо и получал наслаждение от испытываемых эмоций.