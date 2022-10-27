Ослепивший мужика Витас доигрался: Заведено уголовное дело

Несколько дней назад певец Витас стал героем светской хроники. Артист устроил драку в одном из столичных караоке-клубов "Дуэтс" на Садово-Кудринской, сообщает интернет-издание Подмосковье сегодня.
Виталий Грачев (наст. имя артиста. — Прим. ред.) напал на отдыхающего мужчину по имени Султан Джандигов. Поводом стало якобы поведение гостя караоке. Артист попытался выгнать отдыхающего из заведения, обругал его матом и начал драку. Позже выяснилось, что Витас зацепился с сотрудником Министерства труда.
По данным Царьграда, у мужчины диагностировали химический ожог глаз и конъюнктивиты обоих глаз. Это произошло из-за распыления перцового баллончика. Ослепивший мужика Витас, можно сказать, доигрался — за причинение вреда здоровью чиновнику следует серьезное наказание.
Джандигов обратился в органы и сразу написал заявление на Грачева. Против певца Витаса заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". РИА ФАН пишут, что пока артист находится по подписке о невыезде.
Это не первая драка с участием Витаса. Ранее, ему удавалось отделаться штрафами, однако, репутация драчуна теперь прочно закрепилась за некогда известным певцом.