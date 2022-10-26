"Это путь к разрушению": продюсер Пудовкин о дебоше Витаса, судах и пьянстве

22 октября в правоохранительные органы обратился 38-летний чиновник Минтруда Султан Джандигов, который заявил, что у него, мол, произошел конфликт с Витасом в баре на Садово-Кудринской улице. Якобы артист распылил ему в лицо содержимое газового баллончика, после чего потребовалась медицинская помощь: врачи диагностировали у пострадавшего химический ожог первой степени. Продюсер Витаса Сергей Пудовкин прокомментировал конфликт в эксклюзивном интервью "Дни.ру".

"Мне горько видеть, что помимо огромных внешних конфликтов, которые на всех нас давят сегодня, случаются и такие небольшие недоразумения, – говорит Пудовкин. – Я считаю, что Витасу надо по-мужски поговорить с пострадавшим, извиниться, выпить с ним "мировую", наконец. Потому что хватит уже судов!"

"Все эти недопонимания, конфликты и агрессия – это путь к разрушению, – уверен продюсер. – Хотя я сам про эту неприятную историю узнал из прессы – Витас мне ничего не рассказывал. Я его не ругал, потому что, во-первых, не папа ему, во-вторых, каждый волен гулять, ходить в ночные клубы, потому что жизнь продолжается. Но продолжаться она должна мирно, спокойно и без судов". И единственное, что в этой связи я сказал Витасу: "Держись, брат!"

При этом многие полагают, что Витас в момент конфликта в клубе мог быть пьян. "Мы вместе 25 лет и такого, что он бы перебрал, я не помню, – заверил Пудовкин. – Просто чем выше популярность, тем больше шансов из банальной истории угодить в скандальную хронику". По словам продюсера, Витас переживает эту историю, потому что по своей природе человек он неконфликтный.