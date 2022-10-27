Запрещенный в Латвии Газманов не может вывезти сокровища из квартиры в Юрмале

В 2014 году Олег Газманов попал в "черный список" МИДа Латвии – глава ведомства Эдгар Ринкевич тогда обвинил его в "поддержке российского империализма" и "пропаганде российской агрессии". Мол, певец поддерживал аннексию Крыма и неоднократно публично уничижительно отзывался о действиях Украины. И вот уже восемь лет артист не может поехать в Юрмалу, где у него есть квартира.



Дома и квартиры на Рижском взморье имеются у многих звезд – Геннадия Хазанова, Аркадия Укупника, Клары Новиковой, Владимира Винокура, Валерия Сюткина и Сергея Светлакова. Когда в Юрмале один за одним проходили российские музыкальные и театральные фестивали, артисты совмещали там отдых с работой. Сегодня же недвижимость там резко обесценилась. И это одна из причин, по которой Олег Газманов до сих пор не избавился от висящего тяжким крестом актива, который надо обслуживать.

"Я исправно плачу большие налоги на недвижимость в Юрмале и делаю коммунальные платежи, а поехать туда не могу, – рассказал артист. – Впрочем, продавать ту квартиру пока не тоже планирую. Просто цены там так резко упали – стоит она буквально в три раза дешевле, чем покупал. Но даже за эти деньги никто и смотреть ее не хочет!"

Единственное, о чем жалеет певец – о сокровищах, которые остались в юрмальской квартире. "Там в холодильнике стоит запечатанная бутылочка подаренного мне арманьяка (подвид бренди, производимый посредством дистилляции белого виноградного вина во французской провинции Гаскон – Прим. ред.) 1951 года – года моего рождения, а она очень дорогая и по стоимости, и по значимости для меня".

Бутылка объемом в 0,7 литра такого арманьяка стоит сегодня примерно 190 тысяч рублей. "Надо попросить кого-то из лояльных латышей привезти мне ее при случае", – улыбается певец.