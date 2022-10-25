"Я схожу с ума": любитель однополого секса Серебряков выдал пикантные секреты

Народной артист России Алексей Серебряков долгое время проживал вместе семьей в Канаде. Он объяснил свой переезд желанием познакомить детей с другой идеологией. Однако западная идеология почему-то пришлась артисту не по душе и полтора года назад актер театра и кино вернулся на родину вместе с наследниками.
Долгое время звезда сцены хранила молчание. Несколько исполнителя ролей в культовых российских фильмах замечали на светских мероприятиях. Так, недавно он посетил вместе с приемной дочерью премьеру эротического триллера "Одержимая".
Кинолента рассказывает о жизни судмедэксперта Лизы, испытывающей влечение к женщинам. На экране сексуальные сцены были показаны максимально натуралистично. Вероятно, тема однополого секса заинтересовала артиста еще со времен жизни в Канаде, где пропаганда ЛГБТ является обычным делом. Однако вызывает удивление, что он решил приобщить наследницу к спорному искусству.
Особенно странным это выглядит, когда узнаешь, с какой теплотой и трепетом относится Алексей Серебряков к своей родне. В интервью журналу "Теленеделя. Звезды" актер рассказал, что живет именно ради них. Особое внимание он уделил любимой внучке, достающей деда непростым характером.
"Но я схожу с ума от нее и превращаюсь просто в медузу*, когда она на меня смотрит", – подчеркнул Алексей Серебряков.
По данным Общественной службы новостей, артист также отметил, что ему очень повезло с супругой, а все свободное время он готов проводить с наследниками.
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