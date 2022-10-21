"Развод": обрюхаченная седым богачом Орлова кукует на сносях у разбитого корыта

Несколько лет назад певица и ведущая Ольга Орлова встретила на одном из мероприятий состоятельного седого мужчину. Этот московский бизнесмен по имени Валерий оказался не только богачом, но и отличной партией для одинокой звезды. Роман закрутился быстро: в 2021 году пара расписалась, в а 2022 стало известно — 44-летняя артистка ждет ребенка.
Обрюхаченная Ольга Орлова за последнее время сильно подпортила себе репутацию и осталась у разбитого корыта — то есть без поддержки львиной доли фанатов. Все дело в новом розыгрыше, который Ольга рекламирует в социальной сети. Подписчики давно поняли, что доверять выигрышу за репост — очень опасное дело.
"Полный развод", "Лохотрон полный", "Зачем это вранье", — пишут недовольные подписчики. Чтобы не усугублять ситуацию, находящаяся на сносях Орлова закрыла комментарии.
До родов Ольги Орловой осталось совсем немного, но будущая мама не задерживается дома. Сейчас Ольга кукует в Италии, отдыхает перед важным событием. Поездка в Европу — это серьезное финансовое вложение, поэтому денежный вопрос для Ольги Орловой очень актуален. Сейчас курс валют находится в стабильном положении, об этом сообщает RT. А "Радио 1" добавляет, что в ближайший месяц изменений, скорее всего, не будет.
Между тем, по данным свежего исследования, многие россияне не стремятся покидать родные края в холодное время года — им хорошо дома. Сайт "Вести Подмосковья" приводит следующие данные: Москву, которую покинула Ольга Орлова, хвалят за развитую инфраструктуру и климат почти 50% опрошенных.