"Он был моей сестрой": Лолита пришла к гробу Моисеева с голубым венком

На Троекуровском кладбище столицы с почестями похоронили Бориса Моисеева. 21-й участок, где упокоился певец и танцор, считается одним из самых "звездных" – тут находятся могилы Романа Карцева, Бориса Клюева, Эдуарда Успенского, Тамары Миансаровой... "Мне хочется прийти на могилу Боре позже, когда не будет людей и камер, и многое ему рассказать", – призналась Лолита после гражданской панихиды.

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