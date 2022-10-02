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Шоу-бизнес
В квартире Моисеева перед смертью произошли странные вещи

В квартире Моисеева перед смертью произошли странные вещи

Борис Моисеев умер 27 сентября и смерть его покрыта тайной. Соседка певца уверяет: предчувствовала это страшное событие.
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Смерть Бориса Моисеева покрыта множеством тайн. Те, кто был близок к певцу во время жизни, не могут перестать строить теории, касающиеся того, когда и по каким причинам сердца Бориса Моисеева остановилось.

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 Борис Михайлович Моисеев

Борис Михайлович Моисеев певец

Еще до трех инсультов, подкосивших здоровье Моисеева, он называл своим главным наследником старшего брата. Маркс Толкач был сильно удивлен, когда узнал, что московская квартира уже 1,5 года не является имуществом Бориса Моисеева. Как стало известно, огромная квартира стоимостью почти в 100 миллионов рублей была переписана его младшим братом на директора Сергея Гороха. Толкач сразу же предположил, что певца могли морить голодом, а дату смерти – подделать. По его мнению, Борис мог умереть не 27 сентября, а гораздо раньше. "Выигранное время" могли потратить на то, чтобы либо доделать документы, либо вынести из квартиры ценности.

Догадки брата может, в какой-то степени, подтвердить соседка покойного Бориса Моисеева. По ее словам, в квартире Моисеева перед смертью произошли странные вещи. В один из дней она заметила, что из квартиры еще живого Моисеева начали выносить ценности.

"Неделю назад выносили картины, работы. Я тогда понимала: что-то будет. Это настолько неприятно!", – раскрыла секрет женщина. К сожалению, она отказалась говорить, кто занимался вывозом предметов искусства...

Точную дату и время смерти исполнителя еще предстоит установить. Однако неизвестно, покинет ли эта информация кабинет судмедэкспертов. С уверенностью можно сказать лишь одно: сегодня в полдень на Троекуровском кладбище состоятся похороны Заслуженного артиста РФ. Он навеки упокоится рядом с Евгением Осиным и Юрой Шатуновым.


КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Борис Моисеев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
2 октября 2022, 11:15 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник

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