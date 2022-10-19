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Шоу-бизнес
"Собрала вещи и уехала": Савичева бросила мужа после жуткого скандала

"Собрала вещи и уехала": Савичева бросила мужа после жуткого скандала

Юлия Савичева рассказала о расставании с супругом.
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В 2014 году Юлия Савичева вышла замуж за музыканта Александра Аршинова. Спустя несколько лет певица подарила возлюбленному дочь. Девочку назвали Анной. Сегодня артистка очень скучает по наследнице, ведь та живет за границей вместе с бабушкой и дедушкой. У исполнительницы и ее мужа пока нет возможности покинуть Москву и отправиться к дочке.

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 Юлия Станиславовна Савичева

Юлия Станиславовна Савичева певица, актриса

Сейчас Савичева занята своим новым музыкальным альбомом. В свежих композициях звезда "Фабрики звезд" постаралась быть максимально откровенной. По словам певицы, новая пластинка о разных этапах любви. Например, в личной жизни артистки был очень тяжелый период.

В недавнем интервью Юлия призналась, что однажды бросила мужа на несколько месяцев после жуткого скандала. Ссора произошла из-за того, что Савичева и Аршинов якобы перестали чувствовать друг друга. "В порыве эмоций собрала вещи и уехала жить в съемную квартиру", – рассказала артистка.

Супруг оказался мудрее Юлии Савичевой, которая хоть и понимала, что нужно помириться, из-за эмоций не могла себе это позволить. В один момент Александр приехал за возлюбленной, приказав ей, чтобы та собирала вещи и возвращалась домой. С тех пор пара живет мирно и не расстается из-за глупостей.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 октября 2022, 21:16 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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