"Отсюда не вылезу": Загремевшая в клинику из-за адских болей Бородина услышала горький вердикт

Звезда "Дома-2" пожаловалась на свое состояние.

Ксения Бородина вот уже который месяц мучается от неприятного недуга – знаменитость страдает от постоянных адских головных болей. Состояние стало приносить дискомфорт телеведущей, собственно, поэтому она и загремела в клинику – звезда "Дома-2" стала ходить по разным врачам, чтобы найти причину.

Однако, услышанный ею вердикт оказался горьким: дело в том, что медики сами не могут понять, что вызывает боли и, соответственно, пока не сильно помогают артистке справиться с недугом. Самое интересно, что каждый специалист связывает проблему со своей областью: стоматолог говорит, что все дело в челюсти, психолог – в психосоматике, невролог отправляет на капельницы, а еще один врач уверяет, что причина в спине.

В итоге ведущей "Дома-2" приходится не только ходить на прием к специалистам, но и тратить время на отдельные процедуры.

"Я сначала хожу в специальный зал на 40 минут, потом доктор вправляет всю эту историю", – приводит слова Ксении Бородиной Пятый канал.

Судя по настроению поста, посвященного этой проблеме, теледива явно устала от постоянных болей. Отвечая на вопрос о своем состоянии, она прикрепила картинку с завернутой в одеяло женщиной и надписью "никуда отсюда не вылезу". Тем не менее, звезда "Дома-2" не опускает руки и делает все возможное, чтобы избавиться от недуга.