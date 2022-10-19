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Шоу-бизнес
"Отсюда не вылезу": Загремевшая в клинику из-за адских болей Бородина услышала горький вердикт

"Отсюда не вылезу": Загремевшая в клинику из-за адских болей Бородина услышала горький вердикт

Звезда "Дома-2" пожаловалась на свое состояние.
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Ксения Бородина вот уже который месяц мучается от неприятного недуга – знаменитость страдает от постоянных адских головных болей. Состояние стало приносить дискомфорт телеведущей, собственно, поэтому она и загремела в клинику – звезда "Дома-2" стала ходить по разным врачам, чтобы найти причину.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Однако, услышанный ею вердикт оказался горьким: дело в том, что медики сами не могут понять, что вызывает боли и, соответственно, пока не сильно помогают артистке справиться с недугом. Самое интересно, что каждый специалист связывает проблему со своей областью: стоматолог говорит, что все дело в челюсти, психолог – в психосоматике, невролог отправляет на капельницы, а еще один врач уверяет, что причина в спине.

В итоге ведущей "Дома-2" приходится не только ходить на прием к специалистам, но и тратить время на отдельные процедуры.

"Я сначала хожу в специальный зал на 40 минут, потом доктор вправляет всю эту историю", – приводит слова Ксении Бородиной Пятый канал.

Судя по настроению поста, посвященного этой проблеме, теледива явно устала от постоянных болей. Отвечая на вопрос о своем состоянии, она прикрепила картинку с завернутой в одеяло женщиной и надписью "никуда отсюда не вылезу". Тем не менее, звезда "Дома-2" не опускает руки и делает все возможное, чтобы избавиться от недуга.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Ксения Бородина. Фото: Социальные сети
Автор: 19 октября 2022, 11:21 Источник: Соцсети • Требует проверки
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