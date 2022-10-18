Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Сгорела очень быстро: найденную в горах изуродованную до жути Боню не удалось спасти
"Больше не существует": Растерзанную разъяренными украинцами Земфиру похоронили на Кипре
Нарушается работа головного мозга: Татьяна Тарасова находится на грани жизни и смерти
В браке поставлена точка: Николаев не дождался ребенка от сосущей жены
партнеры
Вторник
18 октября
Лента новостей
16:47
"Интересные у них отношения": Акиньшину и Козловского сдали с потрохами
16:37
Мохов бросил ради нее семью, а потом нашел помоложе: как живет актриса Калмыкова после развода
16:24
"Скончалась на месте": дети облили пенсионерку бензином и подожгли
16:00
"У нее обострение": умирающую в Израиле Пугачеву экстренно сплавили врачам
14:38
Положение сложное: Повисшая на грани жизни и смерти Тарасова полностью обездвижена
14:05
"Пробила дно": разъяренные украинцы растерзали двуличную Лорак
14:01
В Подмосковье объявили о завершении частичной мобилизации
13:55
"На грани пропасти": Бросивший жену и детей балабол Смольянинов подписал себе смертный приговор
13:39
Космонавт Артемьев устроил ДТП
13:08
Рассечение от падения: изуродованную Подольскую не удалось спасти
13:08
Развод, смерть ребенка из-за рака, жестокое нападение: как живет звезда "Тайн следствия" Барышев
12:44
Пропавшего внука Пугачевой заметили на границе с Эстонией: Лезет под колючей проволокой
11:52
"Открытый гей": Любитель горячих самцов Лазарев отшлепал сладкую попку на камеру
11:11
Трагедия с самолетом в Ейске унесла жизни 13 человек
11:06
Сглаз, порча, приворот: экс-любовник Волочковой спутался с гадалкой
10:38
"Очень тяжело": залетевшая на старости лет Орлова заливает задыхающийся организм лекарствами
10:21
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
09:58
Эффективный инструмент для инвестиций: как заработать на недвижимости
09:32
"Нездоровое желание сестры": Мертвую Фриске вытащили из гроба и кинули толпе зевак ради наживы
09:00
По стопам Пугачевой: сбежавший из России Пресняков распродает имущество
08:46
"Выкопаю его сам": Над сгнившим в земле телом несчастного покойника Моисеева бесстыдно надругались
06:18
Ситуация критическая: оступившегося Киркорова отправили под замок
04:27
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений
02:31
Отмена ипотеки под 0,1% снизит цены
00:06
День памяти святой Харитины: что нельзя делать 18 октября
21:38
В Талдоме пьяный мужчина угнал экскаватор
20:04
Под Екатеринбургом поезд насмерть сбил школьника на переезде
19:13
Житель Перми зарезал своего племянника во время попойки
18:45
"И до него, и после него": почему песни Хворостовского не останутся в памяти людей?
18:24
В аэропорту Екатеринбурга задержали пьяного дебошира
18:10
Измученная слухами о разводе Кудрявцева сделала заявление: Приняла неизбежное
17:56
В Тамбовской области при столкновении грузовика с поездом погиб человек
17:29
Дочь Кончаловского показала грудь: Бутон раскрылся
16:59
Вытянуть из забвения или утопить: Лолита получила солидные возможности
16:50
Посиневшую Загитову нашли в машине после премьеры Ледникового периода
16:31
Как коленка: вид снявшей парик бывшей солистки "Ленинграда" Алисы Вокс стал шок-контентом
16:04
Родившая ребенка бывшая любовница Тимати на грани истощения
15:28
Виновна! Судья вынес безалаберной хабалке Гузеевой приговор
14:59
"Все тебя ненавидят": Сыпящую песок из пятой точки Долину опозорили на всю страну
14:08
На востоке Москвы нашли тело подростка без одежды
14:08
Отправили за решетку: Дело об ограблении богатой вдовы Градского обрело неожиданный финал
14:01
Бизнес-класс в Москве подорожал на 15,5%
13:25
ЭКО в помощь: Пугачева и Галкин* готовы снова стать родителями
13:17
"Сегодня спал на улице": бомжующий по загранице Панин притулился у сточной канавы
13:03
Крутила роман с Марьяновым, а потом бросила карьеру и уехала в тайгу: куда пропала Татьяна Скороходова
12:55
В Москве в аварии разбился экс-замначальника управления ГИБДД
12:33
"Застала": Жена любителя самцов Малахова учинила жуткую грызню из-за грязных утех на стороне
12:22
В Подмосковье в многоквартирном доме взорвался газ
12:18
"Давление скачет, голова заваливается": драматические подробности ухода перенервничавшего Шуры
11:37
"Инфаркт": Задыхающаяся в жутком припадке Чехова встретилась со смертью
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева появилась в центре Москвы после новости о переезде с мужем-иноагентом в Израиль
Годовщина отношений с Земфирой: 55-летняя Литвинова выставила набухший бутон в койке
"Не может встать": Сраженная раком Вайкуле плюхнулась в конвульсиях при всем честном народе
"Все тебя ненавидят": Сыпящую песок из пятой точки Долину опозорили на всю страну
Тяжелое время: Варвара откровенно о мобилизации сына и отъезде за границу
Рассечение от падения: изуродованную Подольскую не удалось спасти
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Мохов бросил ради нее семью, а потом нашел помоложе: как живет актриса Калмыкова после развода

Мохов бросил ради нее семью, а потом нашел помоложе: как живет актриса Калмыкова после развода

Сейчас артистка строит семью с другим мужчиной.
прочитано 315 раз

Дарья Калмыкова известна зрителям благодаря многочисленным ролям в сериалах и кино. На экранах ей часто приходилось играть героинь с непростой судьбой. Реальная жизнь актрисы тоже не всегда складывалась гладко. В 2015 году звезда развелась с супругом после долгих лет брака и была вынуждена заново строить личное счастье. А теперь Дарья оберегает самое сокровенное от посторонних глаз.

ПО ТЕМЕ

Пьяный ведущий укусил актера Александра Мохова

Дарье Калмыковой посчастливилось появиться на свет в семье актеров и кинорежиссеров. Неудивительно, что наследница творческой династии тоже решила связать жизнь со сценой и съемками. Сразу после окончания школы Дарья поступила в Школу-студию МХАТ и вскоре начала блистать на экранах.

Удача в карьере улыбнулась актрисе удивительно быстро. Калмыковой было всего 18 лет, когда она получила главную роль в картине "Сверчок за очагом". Впрочем, настоящая известность пришла к Дарье лишь через несколько лет. Артистку начали узнавать после выхода фильма "Учитель в законе".

Личная жизнь Калмыковой начала набирать обороты так же быстро, как и карьера. В студенческие годы актриса встретила Александра Мохова, который был женат и на 20 лет старше. Дарья не скрывает, что Александр отчасти бросил семью из-за нее. Хотя, по словам актрисы, она долго не отвечала на его ухаживания.

В 2003-м Калмыкова и Мохов сыграли свадьбу. Спустя четыре года звезда подарила мужу сына Макара. Несмотря на появление наследника, пара не смогла сохранить семью. В 2015 году брак рухнул. Вскоре после развода Александр нашел себе избранницу помоложе. Новой возлюбленной актера стала певица Ирина Огородник, которая младше его почти на 30 лет.

Расставшись с мужем, Дарья посвятила себя работе и воспитанию сына. А потом в ее жизни появилась новая любовь в лице продюсера Николая Сергеева. В 2018-м Калмыкова вышла за возлюбленного замуж, а в следующем году стала мамой во второй раз. Ее младшему сыну Тихону исполнилось уже три года.

Сейчас Дарье Калмыковой 39 лет. Она по-прежнему снимается в кино и часто появляется на экранах. А вот личную жизнь актриса предпочитает не выставлять напоказ. Судя по всему, в семье звезды царит гармония. Дарья рассказывала, что ее первенец Макар легко нашел общий язык с Николаем и полюбил младшего брата.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Дарья Калмыкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 октября 2022, 16:37 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Пугачева появилась в центре Москвы после новости о переезде с мужем-иноагентом в Израиль

Вот это поворот!

Шоу-бизнес

Рассечение от падения: изуродованную Подольскую не удалось спасти

Певице не повезло дважды
Шоу-бизнес

"Нездоровое желание сестры": Мертвую Фриске вытащили из гроба и кинули толпе зевак ради наживы

Вот это новости!
Шоу-бизнес

"Очень тяжело": залетевшая на старости лет Орлова заливает задыхающийся организм лекарствами

Мучается, бедная!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений
Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить
Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года

Здоровье

Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

Трагедия с самолетом в Ейске унесла жизни 13 человек
В Талдоме пьяный мужчина угнал экскаватор
Под Екатеринбургом поезд насмерть сбил школьника на переезде
Житель Перми зарезал своего племянника во время попойки
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+