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Шоу-бизнес

Пьяный ведущий укусил актера Александра Мохова

Александр Махов Фото: Globallookpress/Pravda Komsomolskaya
Актер Александр Мохов стал очередным звездным гостем шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артист рассказал о драке, в результате которой его укусил известный ведущий Роман Трахтенберг.
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Александр Мохов родился в семье любящих родителей, у него было двое старших братьев – двойняшки Евгений и Юрий. Мать умерла в 1991 году, у нее обнаружился цирроз печени (хотя, по словам актера, никогда не выпивала), а отец умер через десять дней после похорон. У него был туберкулез. Александр без слез не смог рассказать эту историю. По его словам, родители очень любили друг друга.

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За несколько дней до смерти отец признался ему, что 13 лет отсидел за соучастие в убийстве. Оказывается, он рос в детдоме и однажды с ребятами увидел у прохожего дорогой фотоаппарат. Подростки набросились на мужчину, пытались отобрать камеру, тот оказал сопротивление, и в результате потасовки мужчина погиб. Всем дали по 15 лет. Но спустя 13 лет отец Мохова вышел на свободу.

Спустя годы у старшего брата Александра Евгения начались серьезные проблемы с алкоголем. Дошло до того, что он продал дом, который ему подарили Александр и Юрий, а вскоре Евгений умер от пагубной привычки. Мохов признался, что он не смог забрать себе четверых племянников, и тех отправили в интернат. Тем не менее, Александр всегда помогал им, давал деньги, но тесных связей не поддерживает.

Мохов рассказал о том, как подрался с ныне покойным Романом Трахтенбергом. Инцидент случился в поезде глубокой ночью. Актер проснулся от страшных криков и мата. Вышел узнать в чем дело, увидел явно нетрезвого Трахтенберга и начал урезонивать его успокоиться. Однако тот его послали начал махать руками. Роман оказался ниже Александра, и тот ухватил его за плечо, пытаясь остановить (тот продолжать размахивать руками).

И в этот момент Роман укусил актера за большой палец. "Это дикая боль", – признался Мохов, объяснив, что тогда все стоперы у него сорвало, и они с ведущим подрались. После потасовки Мохов обратился к врачу. "Меня напугали. Оказывается, укус человеческий страшнее укуса животного. Потому что у человека в состоянии агрессии, бешенства вырабатывается фермент... Мог просто пойти необратимый процесс. Мне в день кололи по 6-8 уколов", – рассказал Мохов.

В суд актер не обращался. Оказалось, что в момент драки он выбил Трахтенбергу несколько зубов. Вскоре ведущий скоропостижно скончался. Так получилось, что Александр и Роман не помирились.

Зашла речь и о личной жизни. Мохов был трижды женат. В каждом браке у него рождалось по сыну. Младшему Матвею нет и двух лет. Разница в возрасте с молодой женой Ириной составляет 29 лет. Однако супругов это обстоятельство не смущает.

Интересно, что когда Лера Кудрявцева дала актеру конверт с секретом на миллион, тот прочитал вопрос и не смог сдержать слез. Лера даже нервно заерзала в кресле. "Иногда правда делает столько боли близким людям, поэтому... Нет. Зачем? Просто у меня жизнь в одночасье может повернуться по-другому", – объяснил Мохов и сжег бумагу.

16 декабря 2017, 16:26

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