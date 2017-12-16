Пьяный ведущий укусил актера Александра Мохова

Актер Александр Мохов стал очередным звездным гостем шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артист рассказал о драке, в результате которой его укусил известный ведущий Роман Трахтенберг.

Александр Мохов родился в семье любящих родителей, у него было двое старших братьев – двойняшки Евгений и Юрий. Мать умерла в 1991 году, у нее обнаружился цирроз печени (хотя, по словам актера, никогда не выпивала), а отец умер через десять дней после похорон. У него был туберкулез. Александр без слез не смог рассказать эту историю. По его словам, родители очень любили друг друга.

За несколько дней до смерти отец признался ему, что 13 лет отсидел за соучастие в убийстве. Оказывается, он рос в детдоме и однажды с ребятами увидел у прохожего дорогой фотоаппарат. Подростки набросились на мужчину, пытались отобрать камеру, тот оказал сопротивление, и в результате потасовки мужчина погиб. Всем дали по 15 лет. Но спустя 13 лет отец Мохова вышел на свободу.

Спустя годы у старшего брата Александра Евгения начались серьезные проблемы с алкоголем. Дошло до того, что он продал дом, который ему подарили Александр и Юрий, а вскоре Евгений умер от пагубной привычки. Мохов признался, что он не смог забрать себе четверых племянников, и тех отправили в интернат. Тем не менее, Александр всегда помогал им, давал деньги, но тесных связей не поддерживает.

Мохов рассказал о том, как подрался с ныне покойным Романом Трахтенбергом. Инцидент случился в поезде глубокой ночью. Актер проснулся от страшных криков и мата. Вышел узнать в чем дело, увидел явно нетрезвого Трахтенберга и начал урезонивать его успокоиться. Однако тот его послали начал махать руками. Роман оказался ниже Александра, и тот ухватил его за плечо, пытаясь остановить (тот продолжать размахивать руками).

И в этот момент Роман укусил актера за большой палец. "Это дикая боль", – признался Мохов, объяснив, что тогда все стоперы у него сорвало, и они с ведущим подрались. После потасовки Мохов обратился к врачу. "Меня напугали. Оказывается, укус человеческий страшнее укуса животного. Потому что у человека в состоянии агрессии, бешенства вырабатывается фермент... Мог просто пойти необратимый процесс. Мне в день кололи по 6-8 уколов", – рассказал Мохов.

В суд актер не обращался. Оказалось, что в момент драки он выбил Трахтенбергу несколько зубов. Вскоре ведущий скоропостижно скончался. Так получилось, что Александр и Роман не помирились.

Зашла речь и о личной жизни. Мохов был трижды женат. В каждом браке у него рождалось по сыну. Младшему Матвею нет и двух лет. Разница в возрасте с молодой женой Ириной составляет 29 лет. Однако супругов это обстоятельство не смущает.

Интересно, что когда Лера Кудрявцева дала актеру конверт с секретом на миллион, тот прочитал вопрос и не смог сдержать слез. Лера даже нервно заерзала в кресле. "Иногда правда делает столько боли близким людям, поэтому... Нет. Зачем? Просто у меня жизнь в одночасье может повернуться по-другому", – объяснил Мохов и сжег бумагу.