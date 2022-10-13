"На радость папе": Скрытная мамочка Ковальчук принимает поздравления с рождением ребенка

В семье Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова радостное событие!

Звездную пару по праву можно считать одной из самых скрытных в российском шоу-бизнесе. По умению прятать своих детей от лишних глаз супругов могут обойти, пожалуй, только Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Наличие дочери – это все, что известно о семье Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова, а вот как она выглядит доподлинно знают только их близкие люди.

Сегодня знаменитая блондинка сообщила народу радостную новость: в жизни мамочки важное событие – день рождения дочери! Амелии исполнилось пять лет, однако показать личико наследницы артистка так и не решилась. В ее микроблоге появился снимок комнаты, наряженной в розовом цвете, с накрытым столом и шариками.

"Доченька, любимая, просто будь всегда здорова", – обратилась к пятилетней Амелии Юлия Ковальчук. Многие поклонники оказались раздосадованы тем, что звездные родители продолжают прятать Амелию от народа: некоторые даже предположили, будто на самом деле наследницы у певцов и вовсе нет, или же с ней "что-то не так".

Однако знаменитая блондинка очевидно не обращает внимание не подобные комментарии. К тому же тех, кто поздравил артистку с рождением ребенка пять лет назад оказалось больше.

"Здоровья, счастья, мирного неба над головой! Пусть растет на радость папе и маме!" – написали поклонники Юлии Ковальчук.