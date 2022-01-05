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Шоу-бизнес
Секс-скандал в королевской семье: У Елизаветы II нашли незаконнорожденного наследника

Секс-скандал в королевской семье: У Елизаветы II нашли незаконнорожденного наследника

Ушедший год стал трудным для представителей британской монархии.
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В 2021 году идеальная семья принца Уильяма и Кейт Миддлтон привлекла особое внимание. Оказалось, в паре не все так гладко. Принца заподозрили в измене, даже стали говорить о внебрачном ребенке. Позже появились слухи о грядущем разводе внука королевы. Однако слухи пока остались слухами, а герцоги Кембриджские продолжают демонстрировать счастливый быт.

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 Новости королевской семьи Британии

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Меган Маркл и Принц Гарри вовсе стали самыми скандальными членами королевской семьи. После отречения от монарших привилегий и ссоры с королевой они ударились в писательство. Отношения с родственниками испортились, даже своего второго ребенка они показали прабабушке – королеве Елизавете – спустя несколько месяцев после ее рождения.

Теперь в центре секс-скандала оказался не один из внуков и даже не их роскошные жены, а покойный супруг королевы принц Филипп. Стало известно о его внебрачном сыне. Самозванец по имени Гюнтер Фоке выпустил мемуары, в которых открыто заявляет, что является внебрачным сыном принца Филиппа и пасынком королевы. Причем по возрасту автор книги старше принца Чарльза – первого наследника престола.

В мемуарах Фоке рассказывает, что роман Филиппа и его матери случился в 1945 году, когда муж королевы служил на флоте. Предполагаемая пассия работала в баре, где и встретилась с принцем. Через несколько недель после отбытия флота она узнала о своей беременности.

О связи с королевской семьей Гюнтер узнал еще давно, на похоронах рано ушедшей матери. Он пытался добиться генетической экспертизы, но предполагаемый отец отказал ему. Добыть его генетический материал Фоке отказался, так как хотел, чтобы все было честно. Теперь, когда экспертиза стала невозможной, он решил опубликовать свою книгу. Однако родство все еще можно проверить, сравнив с генетическим материалом официальных наследников престола.

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Фото: Pool / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 5 января 2022, 17:42 Источник: 7 Дней ✓ Надежный источник

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