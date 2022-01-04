Стала лезть к бывшему: Разведенка Асмус решила вернуть счастливого с другой Харламова

Кристина Асмус сделала неожиданное заявление о Гарике Харламове.

Артистка и юморист развелись почти год назад. Гарик уже счастлив в отношениях с Катериной Ковальчук, а вот Кристина, подозревают поклонники, все еще одна, хоть и говорила в своем блоге о таинственном любовнике, которого никто не видел. Теперь в Сети предполагают, что Асмус задумалась о возвращении к бывшему.

Кристина высказалась о бывшем муже, сказав, что он внезапно раскрылся для нее по-новому и она буквально гордится знакомством. Поклонники крайне бурно отреагировали на такое смелое заявление о бывшем муже.

Скандальный блогер Лена Миро высказалась об отношениях Кристины и Гарика. Лена уверена, что причиной развода звезд стали карьерные притязания Асмус, которая попала впросак после скандальной роли в фильме "Текст". Задумки не сбылись, поэтому теперь Кристина задумалась о возобновлении отношений с Харламовым, считает блогер. "Иначе бы не стала лезть к бывшему", – подвела итог Миро.

Лена уверена, что для Гарика экс-супруга давно в прошлом. Он счастлив с новой пассией, кстати, подозрительно внешне похожей на Кристину. По мнению блогера, ее "вялые попытки подбить клинья к бывшему обречены в данном случае". Сейчас артистка изо всех сил пытается показать, что она счастлива и довольна своей карьерой. Однако в Сети предполагают, что это лишь попытка что-то доказать бывшему мужу.