В плохом состоянии: появилась информация о плачевном положении рвущийся во МХАТ Дорониной

Стало известно, что больную Татьяна Доронина отправили в пансионат.



Народной артистке СССР Татьяне Дорониной 88 лет. В последние несколько лет актриса, которая занимает должность худрука МХАТа имени М.Горького, не выходит в свет из-за ослабшего здоровья. Коллега Лидия Матасова поведала детали состояния звезды.

По ее словам, сейчас Доронина в пансионате под наблюдением врачей. На днях она должна была приехать в театр, но этого не случилось. Хотя сама Доронина очень хотела бы приехать в театр. Однако положение у нее не лучшее.

"Она отказалась, точнее, врачи пансионата, где она находится, ей запретили. Во-первых, Татьяна Васильевна пока не вакцинирована. В такое время публично появляться рискованно. Во-вторых, неважно себя чувствует. Так что, пока не складывается. Вообще, Доронину очень потрепали за те три года, что в нашем театре проработал Бояков", – рассказала Матасова.



К слову, коллега при встрече хотела обсудить с Дорониной одну важную тему. Дело в том, что теперь она занимает ее место в спектакле "Васса". Раньше Матасова играла Рашель, а теперь ее утвердили на роль Вассы Железновой. По ее словам, идея восстановить образ героини, которую играла Татьяна Доронина, родилась у нового директора театра Владимира Кехмана. Естественно, Матасова сразу сообщила об этом Дорониной и спросила ее мнения по телефону. Актриса с радостью восприняла новость. Жаль, что лично обсудить это пока не удалось.

