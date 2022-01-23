Оставшаяся без мужа жена Певцова попала в передрягу: Надо спасать

Известный артист рассказал, как ему пришлось спасать жену Дмитрия Певцова.

Дмитрий Певцов счастлив в браке с Ольгой Дроздовой, пара вместе уже несколько десятков лет. Познакомились они во время съемок в совместном проекте – фильме "Прогулка по эшафоту". Несмотря на то, что оба артиста имели на тот момент пару, они так полюбили друг друга, что решились развестись с бывшими супругами. Интересно, что актер ведет семейное летоисчисление как раз момента знакомства с возлюбленной. За все время отношений супруги были неразлучны, лишь иногда они расставались на недолгое время. Однако однажды, когда Дроздова осталась без избранника, с ней приключилась беда.

Как оказалось, актриса оказалась в центре конфликта, который произошел из-за назойливости поклонников. Случилось происшествие в городе Сочи во время фестиваля "Кинотавр". Ольга так понравилась местным мужчинам, что они захотели поближе познакомиться со звездой. По воле случая Певцова рядом не оказалось, он уехал по делам. Инцидент мог бы закончиться плачевно. Но, к счастью, на помощь Ольге Дроздовой пришел ее коллега Александр Иншаков.

"Олю Дроздову надо спасать", – передает артист свои воспоминания. По его словам, там были достаточно опасные личности – борцы и боксеры. Иншаков даже вступил в драку с двоими из них. Интересно, что позже Александру удалось договориться с мужчинами о сотрудничестве. Так, они впоследствии заделались охранниками.