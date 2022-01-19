"Старуха живет в свое удовольствие": Королева оправдалась за шокирующую публику мать в лосинах

Семья российской певицы Наташи Королевой удивляет общественность изо дня в день. То ей изменяет муж Тарзан, то она отказывается обеспечивать сына, а то и вовсе рассказывает о заокеанской биологической дочери, растущей в семье друга-гея.
Мать певицы народная артистка Украины Людмила Порывай удивляет публику не меньше. В свои 75 лет женщина не боится выставлять на показ оголенные ноги в дерзкой мини-юбке и наносить вызывающе яркий макияж. Некоторые поклонники звездного семейства от этого в шоке.
На этот раз мама Люда превзошла саму себя и снялась в эпатажной фотосессии. Она предстала перед поклонниками с красными волосами и в ободке с лучами на голове, который символизировал корону, напоминающую нимб со святого образа.
Также мать Наташи Королевой была в черных облегающих леггинсах, которые подчеркнули красоту ее стройных ног, в белой футболке с котом и в красной шубе. Из аксессуаров на ней также были длинные красные серьги. Макияж Людмилы Порывай был как всегда супер ярким.
Наташа Королева показала кадры в своем "Инстаграм" и сразу предвосхитила критику со стороны подписчиков. Она призналась, что ее семейка "не совсем обычная", поэтому не подходит под общие мерки.
"Людок, жги!", "Старуха живет в свое удовольствие в роскоши в Майами, ей на всех плевать", – написали фолловеры.