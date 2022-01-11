Фальшивка: Детям Кейт Миддлтон и принца Уильяма дали чужую фамилию

Жизнь королевской семьи Британии полна условностей и обычаев. Членам монаршей династии приходится им соответствовать, чтобы не быть отвергнутыми Елизаветой II. Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма еще малы, но уже столкнулись с вынужденной традицией своей родни и получили чужие фамилии.
Вообще шестилетнюю Шарлотту и восьмилетнего Джорджа принято звать "Ваше Королевское Высочество" по всем принципам власти. Однако в школе, где учатся герцогские наследники, на монарший титул просто плюнули. С особым почтением к детям не обращаются, поэтому в журнале они записаны под ложной фамилией Кембридж.
Подобным образом поступали и с другими членами королевской семьи. Например, Гарри и Уильяма в школьные годы звали Уэллс. Эту фамилию придумали по тому же принципу — как производное от родительского звания. Так что ученические прозвища детей Кейт Миддлтон просто виток многолетних установок.
В некоторых жизненных обстоятельствах потомки Елизаветы II пользуются фамилией Маунтбеттен-Виндзор. Ее утвердил Тайный совет еще в 1960 году. Впрочем, используют ее нечасто, поскольку титулов вместо этого вполне достаточно.
Напомним, дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма получили на Рождество недорогие подарки. Джорджу вручили принадлежности для туризма, Луи досталась шведская стенка, а Шарлотте фотокамера.