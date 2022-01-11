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Шоу-бизнес
Фальшивка: Детям Кейт Миддлтон и принца Уильяма дали чужую фамилию

Фальшивка: Детям Кейт Миддлтон и принца Уильяма дали чужую фамилию

Маленькие Джордж и Шарлотта вынуждены жить по школьным заветам, несмотря на королевскую родословную. Кейт Миддлтон и принц Уильям все за них решили.
прочитано 280 раз

Жизнь королевской семьи Британии полна условностей и обычаев. Членам монаршей династии приходится им соответствовать, чтобы не быть отвергнутыми Елизаветой II. Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма еще малы, но уже столкнулись с вынужденной традицией своей родни и получили чужие фамилии.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

 Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

Вообще шестилетнюю Шарлотту и восьмилетнего Джорджа принято звать "Ваше Королевское Высочество" по всем принципам власти. Однако в школе, где учатся герцогские наследники, на монарший титул просто плюнули. С особым почтением к детям не обращаются, поэтому в журнале они записаны под ложной фамилией Кембридж.

Подобным образом поступали и с другими членами королевской семьи. Например, Гарри и Уильяма в школьные годы звали Уэллс. Эту фамилию придумали по тому же принципу — как производное от родительского звания. Так что ученические прозвища детей Кейт Миддлтон просто виток многолетних установок.

В некоторых жизненных обстоятельствах потомки Елизаветы II пользуются фамилией Маунтбеттен-Виндзор. Ее утвердил Тайный совет еще в 1960 году. Впрочем, используют ее нечасто, поскольку титулов вместо этого вполне достаточно.

Напомним, дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма получили на Рождество недорогие подарки. Джорджу вручили принадлежности для туризма, Луи досталась шведская стенка, а Шарлотте фотокамера.

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Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 11 января 2022, 02:09 Источник: Express.co.uk ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

МИЯ
Пожаловаться Ответить
Англичане вообще очень странный народ Причуд очень много
1

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