Михаил Ефремов стал тюремным авторитетом и теперь шикует на нарах

Недавно журналисты побеседовали с Эльманом Пашаевым – адвокатом Михаила Ефремова. Он рассказал о тюремной жизни актера и о том, как Михаил будет справлять ожидаемый всеми праздник.
Пашаев высказал уверенность в том, что с артистом все будет хорошо. Оказывается, Ефремов стал настоящим авторитетом у заключенных. Ему все позволяют, он даже смог снять фильм, который занял первое место в конкурсе тюремной самодеятельности. По словам адвоката, актер вполне может нормально жить даже в таких условиях. Он отметил, что Михаил не является глупым человеком, а потому способен обеспечить себе более-менее комфортное существование. Также в этом ему помогает статус заслуженного артиста России.
Напомним, что актера арестовали после трагического случая, виновником которого он стал. Ефремов, находясь в алкогольном опьянении, сел за руль и устроил ДТП. К сожалению, водитель, который столкнулся с артистом, погиб. В итоге суд приговорил Михаила к восьми годам колонии. Мнение общественности по этому поводу разделилось. Кто-то считал, что артист вполне заслуженно отбывает срок и смягчать ему наказание нельзя. Однако нашлись люди, которые требовали простить и отпустить актера.