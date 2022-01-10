Бросил школу и открестился от денег богатой матери: каким растет сын Дианы Гурцкой

Единственный наследник певицы пошел по ее стопам, поступил в престижное учебное заведение и научился сам зарабатывать деньги

43-летняя певица Диана Гурцкая давно построила крепкую семью. В 2005 году артистка вышла замуж за столичного адвоката Петра Кучеренко и через пару лет стала мамой. Однако многие до сих пор не подозревают, что у звезды подрастает наследник. Диана редко показывает 14-летнего Константина поклонникам, да и тот, судя по всему, не стремится кичиться родством со знаменитостью.

Несмотря на то, что Костя стал единственным ребенком в семье и главной гордостью своих родителей, супруги не спешили баловать сына роскошной жизнью. Мальчик ходил в государственный детский сад и учился в государственной гимназии наравне с другими. Более того, не так давно юноша с отличием окончил музыкальную школу и сам поступил в Гнесинку. Заполучить желанное место Косте помогли не связи и прославленное имя родительницы, а собственные усилия.

Родители были не в восторге, что их сын решил бросить школу и перейти в серьезное училище, однако тот настоял на своем. К тому же, знаменитая мать привила Косте любовь к музыке уже в детстве. Сейчас наследник артистки развивается в этом направлении, но не ждет, что слава и деньги сами приплывут к нему в руки. В свои 14 лет сын певицы старается сам зарабатывать на свои хотелки.

Не так давно Костя рассказывал, что развивает стриминговые платформы и зарабатывает на хлеб монетизацией просмотров. Наследник знаменитости умоляет родню не дарить ему дорогие подарки и старается развиваться сам. К тому же, молодой человек не жалеет денег на близких. Пару лет назад юноша спустил все сбережения на браслет с полудрагоценными камнями ко дню рождения матери.

Через несколько месяцев наследнику звезды исполнится уже 15 лет. Прославленная мать редко радует поклонников снимками с сыном, поэтому многие не подозревают, что Костя превратился во взрослого юношу. Накануне Диана Гурцкая опубликовала новое фото с наследником в Инстаграм. Как оказалось, сын звезды уже на голову перерос знаменитую мать и заметно возмужал.