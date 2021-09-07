Покойного Этуша поместят вместе с Лановым и Яковлевым

В Москве планируют увековечить память знаменитых артистов Театра имени Вахтангова – Владимира Этуша, Василия Ланового и Юрия Яковлева. Им памятники поместят рядом друг с другом на Симоновской сцене театра.

Об этом объявил на собрании труппы директор театра Кирилл Крок. По его словам, открытие памятников было согласовано с комиссией по монументальному искусству Мосгордумы в конце августа. Руководство театра планирует установить монументы "до конца сезона", сообщает телеканал "Царьград".