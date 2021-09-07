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Шоу-бизнес
Брокколи с пармезаном: Готовим любимое блюдо Ренаты Литвиновой

Брокколи с пармезаном: Готовим любимое блюдо Ренаты Литвиновой

Съесть лакомство и сохранить фигуру? Легко! Рената Литвинова дала инструкцию.
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Стройная блондинка Рената Литвинова остается молодой и красивой не случайно. Особое внимание она уделяет своему рациону. Низкокалорийная и полезная пища помогает звезде выглядеть эффектно, сражая наповал тонкой талией. Одно из эксклюзивных блюд в арсенале артистки — брокколи с пармезаном. Рената Литвинова сообщила, как готовить это вкусное лакомство и испытать настоящее блаженство.

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Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

Ингридиенты

Нам понадобятся всего четыре продукта, которые легко достать в обычном супермаркете. Кроме брокколи и пармезана, нужно приобрести лимон и немного оливкового масла — оно полезнее растительного. Позаботьтесь о наличии соли, она тоже пригодится. Рената Литвинова плохого не посоветует.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Размораживаем брокколи или разбираем растение на соцветия, если купили его свежим.

2. Ставим в кастрюле на огонь воду, ждем закипания, добавляем соль.

3. Погружаем брокколи в кастрюлю. Варим овощ примерно 3-5 минут. Параллельно с этим натираем пармезан.

4. Сливаем воду, выкладываем овощи на тарелку. Аккуратно посыпаем брокколи пармезаном.

5. Разрезаем лимон. Сбрызгиваем наше блюдо цитрусовым соком, а также добавляем в него несколько капель оливкового масла.

Готово! Теперь вы можете употребить кушанье и угостить им своих близких. Распробуйте пищу и оцените ее вкус, как это делает Рената Литвинова. Регулярно прибегая к этому рецепту, вы рискуете восстановить иммунные функции организма и замедлить процессы старения.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 сентября 2021, 02:37 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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