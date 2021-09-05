"Это ужасно лицезреть": половой орган Фоменко всполошил россиян

Николай Фоменко – прекрасный актер, который запомнился многим своими ролями в фильмах "Беспринципные", "Доктор Рихтер-3", "Трудности выживания" и многих других. Артист умеет удивлять не только на телеэкранах, но и в жизни.
На этот раз Фоменко выложил в свой аккаунт в "Инстаграме" откровенную фотографию, которая поделила фанатов на два лагеря. Некоторые восхитились основателем и участником бит-квартета "Секрет", другие ужаснулись его нарядом.
На снимке знаменитость предстала в облегающем трико белого цвета, перчатках, бабочке и черных высоких сапогах.
"Щелкунчик! Новое прочтение бессмертного произведения", – написал шоумен.
Не все оценили юмор 59-летнего актера. Несмотря на то, что некоторые подписчики поняли юмор и даже назвали Фоменко Апполоном и предположили, что Цискаридзе обзавидуется такому телу, нашлись и те, кто резко высказался в сторону артиста.
«Это яйкунчик». «Писюна бы запаковал... Это ужасно лицезреть...», «А дольчики натянуты до грудей», «В таком прочтении он бы тем Щелкунчиком не стал...», «Теперь я видел ВСЁ», – написали хейтеры.
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