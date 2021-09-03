Адская боль: Звезду шоу "Голос" экстренно госпитализировали

Яркая вокалистка внезапно попала в больницу. Заграничный отдых звезды шоу "Голос" пошел под откос.

25-летняя певица Саша Круглова прославилась в 7 сезоне шоу "Голос", как талантливая артистка. Ее наставником была Ани Лорак, которая высоко оценивала вокальные данные подопечной. После проекта девушка успешно продолжила творческий путь, занимаясь музыкой. Этим летом она решила развеяться в отпуске в Болгарии, но отдых испортила адская боль.

Самочувствие артистки было настолько ужасным, что ее отправили на курорте в клинику в срочном порядке. Местные врачи диагностировали у девушки камень в почке, назначили терапию. "Несколько дней я пролежала в палате, боль не прекращалась, я чувствовала себе все хуже. Лечение не приносило абсолютно никаких результатов", — поделилась Саша Круглова.

Понимая, что здоровье под угрозой, певица отправилась в Москву и обратилась к российским медикам. Отечественные доктора мгновенно приняли меры и обнаружили, что заграничные коллеги поставили неправильный диагноз — Саша Круглова неправильно лечилась за рубежом. Московские врачи избавили девушку от боли и помогли ей встать на ноги. "Меня просто спасли", — отметила девушка.

Сейчас Саша Круглова намеревается вернуть по страховке деньги, потраченные на лечение в Болгарии. Опасное вмешательство иностранных медиков обошлось ей в сумму более 170 тысяч рублей.